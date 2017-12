Courteney Cox se mărită!

Actriţa americană Courteney Cox, care are o relaţie de un an cu Johnny McDaid, chitaristul trupei Snow Patrol, intenţionează să se căsătorească cu acesta până la sfârşitul anului. ”Johnny o iubeşte pe fiica ei, Coco, şi doreşte să se căsătorească cu Courteney. Au discutat despre logodnă şi toată lumea crede că acest lucru urmează să se întâmple”, a declarat o sursă din anturajul muzicianului. ”Courteney l-a cunoscut pe Johnny prin intermediul lui Ed Sheeran, care este prieten cu Jennifer Aniston. Toţi prietenii lui Courteney îl îndrăgesc pe Johnny, ceea ce este minunat”, potrivit aceleiaşi surse. Recent, Courteney Cox a declarat că se simte mai fericită ca niciodată alături de Johnny şi că îi este recunoscătoare pentru sprijinul pe care i l-a acordat în debutul ei ca regizoare, cu filmul ”Just Before I Go”. ”Mă sprijină în tot ceea ce fac şi din punct de vedere creator”, a afirmat actriţa de 49 de ani.

Rolul Gale Weathers din seria ”Scream” i-a prilejuit întâlnirea cu primul ei soţ, actorul canadian David Arquette, cu care s-a căsătorit în 2009. Cei doi, care au împreună o fetiţă, Coco Riley Arquette, născută pe 13 iunie 2004, au divorţat în 2013.