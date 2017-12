Creditele RBL, utilizate şi pentru refinanţarea împrumuturilor ipotecare de la alte bănci

Împrumuturile acordate de Raiffeisen Banca pentru Locuinţe (RBL) pot fi utilizate şi pentru refinanţarea creditelor ipotecare sau imobiliare contractate de la alte bănci, a anunţat, ieri, banca. Portofoliul de produse al RBL numără două tipuri de împrumuturi, respectiv Creditul Locativ şi Creditul Intermediar. Pentru a putea beneficia de un Credit Locativ, clientul trebuie să economisească o anumită sumă de bani timp de minim 18 luni, în prima etapă, pentru ca, în a doua etapă, să obţină un împrumut în lei cu o dobîndă fixă de 6% pe an. În paralel, RBL furnizează clienţilor care doresc o finanţare mai rapidă Creditul Intermediar. Pe perioada creditului intermediar, rata dobînzii este de 7,5% pe an, fixă. După ce clientul economiseşte cel puţin 18 luni şi îndeplineşte condiţiile impuse de bancă, împrumutul se transformă în Credit Locativ cu o dobîndă de 6% pe an, fixă pe toată perioada de rambursare.

\"Atît interesul pentru acest tip de împrumuturi, cît şi piaţa creditelor pentru refinanţare este în creştere. Tot mai multe persoane doresc să apeleze la această metodă pentru a reduce costurile totale ale unui împrumut obţinut în urmă cu doi-trei ani, cînd dobînzile erau mai mari decît cele practicate acum în sistemul bancar românesc\", a declarat preşedintele Raiffeisen Banca pentru Locuinţe, Ionuţ Costeam. Produsele RBL sînt rezultatul combinării unei etape de economisire cu una de creditare. Clienţii pot beneficia de credite cu dobînzi de 6% pe an. În plus, în perioada de economisire, pe lîngă dobînda oferită de RBL, de 3% pe an, clienţii beneficiază şi de o primă de la stat de 15% pe an, dar nu mai mult de 150 de euro/an. Banca pentru Locuinţe a fost prima bancă de economisire-creditare din sistemul bancar românesc, înfiinţată în iunie 2004.