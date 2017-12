Criticul de film Manuela Cernat, Doctor Honoris Causa al Universităţii “Ovidius”

Iubitorii cinematografiei o cunosc pentru emisiunile de televiziune sau cronicile dedicate celei de-a şaptea arte, tinerii actori în calitate de dascăl, în vreme ce colegii o respectă pentru promovarea imaginii ţării la festivalurile de film din toată lumea. Considerată unul dintre cei mai importanţi critici de film din ţară, dar şi reputată personalitate a vieţii culturale, prof. univ. dr. Manuela Cernat a primit, ieri, titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii “Ovidius” din Constanţa. Decernarea înaltei distincţii reprezintă încununarea unei cariere cu adevărat remarcabile, începută în urmă cu aproape 30 de ani, cînd Manuela Cernat a obţinut pentru prima dată premiul pentru critică de film al Uniunii Cineaştilor din România. Ţinută departe de micul ecran în timpul regimului comunist pentru atitudinea sa “împotriva orînduirii socialiste”, urmaşa boierilor moldoveni Boldur şi Stroici, născută la Paris şi adoptată mai apoi de diplomatul Virgil Roşianu, Manuela Cernat a fost distinsă în 2002 cu Diploma Curţii Imperiale a Japoniei, Meritul Cultural în grad de Cavaler al Preşedinţiei României (2003), dar şi Steaua Italiei (2004). În paralel cu activitatea publicistică prestigioasă, 6.000 de articole în presa românească, colaborarea cu revista “Variety New York” şi continuarea studiilor de istoria artei la Academia Română, recunoaşterea meritelor pe plan internaţional a venit şi în urma ocupării fotoliului de vicepreşedinte al Festivalului de Film de la Monte Carlo.

La decernarea înaltei distincţii a Senatului universităţii constănţene, la propunerea Facultăţii de Teologie, în prezenţa numeroşilor invitaţi, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie a citit Laudatio, făcînd o trecere în revistă a criticului de film, dar şi a omului Manuela Cernat. “Omagiem o mare personalitate a culturii româneşti, care prin calitatea sa de cadru didactic la Facultatea de Litere a contribuit la menţinerea învăţămîntului constănţean la un înalt nivel. Consider că dincolo de meritele aduse în decursul existenţei sale, un mare om de cultură trebuie să fie înainte de toate un om al credinţei. Manuela Cernat este un om la credinţei şi a avut un rol important în scoaterea la lumină a valorilor creştine dobrogene”, a declarat IPS Teodosie. În acelaşi timp, rectorul universităţii constănţene, prof. univ. dr. Victor Ciupină a dat citire scrisorii de mulţumire şi prelegerii festive. “Este un moment emoţionat pe care nu îl voi uita uşor. Îmi aduc aminte că pe blazonul familiei mele se afla un bărbat îmbrăcat în zale, cu o spadă, o cruce şi o pană de gîscă. Fiind femeie, nu am putut apuca drumul spadei sau al crucii, am ales să-mi slujesc neamul, după puterile mele, cu ajutorul scrisului. Dobrogea este un pămînt al credinţei, iar în aceste momente de grea cumpănă pentru fraţii noştri de peste hotare, îmi plec capul în faţa românilor din Basarabia, Bucovina şi Ţinutul Herţa, care au pătimit şi încă mai suferă pentru credinţă”, a declarat Manuela Cernat.