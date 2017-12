Criză de metoclopramid la Spitalul de Urgenţă!

De cîteva zile, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa - cea mai mare unitate sanitară din judeţ - se confruntă cu o adevărată criză de metoclopramid, un medicament recomandat pentru greaţă şi vomă (postoperator, în cadrul bolii de iradiaţie, provocate de medicamente), sughiţ, esofagită de reflux, stază gastrică, dispepsie, migrene, dar şi pentru uşurarea tubajului duodenal şi pentru examenul radiologic gastrointestinal. Directorul medical al SCJU, dr. Bogdan Cîmpineanu, a declarat că, de la începutul săptămînii, nu au mai primit nicio comandă de la distribuitori. Reamintim că reprezentanţii distribuitorilor au anunţat sistarea produselor către spitale şi farmacii, dacă Ministerul Sănătăţii Publice (MSP) nu va trece la negocieri, în contextul în care preţul medicamentelor nu a fost actualizat la cursul de schimb valutar. „Nu am primit niciun semn de la distribuitori. Deocamdată avem ce ne trebuie pentru aproximativ şapte zile, însă nu se ştie cu certitudine care va fi situaţia”, spune dr. Cîmpineanu, în condiţiile în care este vorba despre unitatea sanitară considerată a fi cel mai mare consumator de medicamente şi materiale sanitare din judeţ. Nu este exclus ca distribuitorii de medicamente să aibă drept ţintă unităţile de urgenţă, unde consumul de medicamente este uriaş, în comparaţie cu spitalele mai mici. De exemplu, în Constanţa, cele mai multe spitale mici au primit comenzile de la distribuitori, cel puţin pînă ieri la ora prînzului. Managerul Spitalului Municipal din Mangalia, dr. Ion Niculescu, a declarat că nu unitatea pe care o conduce nu are niciun fel de problemă şi că a primit comezile de medicamente solicitate. Şi totuşi, în cazul în care vor apărea probleme, managerul este hotărît să acţioneze în instanţă firmele, pe motiv că nu respectă contractele. „Şi noi, dacă nu am fi achitat produsele, poate că am fi fost daţi în judecată”, spune dr. Niculescu. Nici la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) nu au fost semnalate probleme. Managerul prof. univ. dr. Sorin Rugină a declarat că au primit toate comenzile cerute şi că, cel puţin pînă ieri, nu s-au anunţat probleme. „Să vedem de mîine (azi - n.r.) încolo. Noi avem ce ne trebuie”, spune prof. univ. dr. Rugină. O situaţie similiară este întîlnită şi la Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare. Managerul dr. Borgazi Erdin a declarat că, momentan, distribuitorii şi-au respectat prevederile contractuale şi că au colaborat ca şi pînă acum cu spitalul pe care-l conduce. „Avem un grafic de lucrări care a fost respectat. Vom urmări situaţia cu atenţie pentru că am aflat de protestul distribuitorilor”, a mai spus managerul Spitalului de Pneumoftizilogie.

Ministrul Sănătăţii Publice „linişteşte” spiritele

Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii, linişteşte populaţia, asigură că nu există o criză a medicamentelor în România şi acuză distribuitorii că vor să determine majorarea preţului medicamentelor, şi nimic mai mult. „Înţeleg că unii distribuitori au interese proprii şi vor să creeze panică, astfel încît Ministerul Sănătăţii să ia măsura de majorare a preţului medicamentelor”, a declarat ministrul. El a precizat că farmaciştii nu au voie să refuze eliberarea medicamentelor pe motiv că preţul acestora este prea mic, argumentînd că preţul este stabilit prin lege. Demnitarul asigură că a început discuţiile cu producătorii şi distribuitorii de medicamente, dar şi cu reprezentanţii Colegiului Farmaciştilor, astfel încît să fie identificate soluţii pentru „unii jucători de pe piaţă” ale căror afaceri sînt afectate de cursul valutar. În urma discuţiilor, s-a convenit aplicarea măsurilor pe două paliere: pe termen scurt, pînă la 30 decembrie 2008, iar ulterior să fie identificată o nouă metodologie de calcul a preţului la medicamente, pe termen mediu şi lung. Ministrul a precizat că reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (instituţia care deţine informaţiile privind volumul desfacerilor de medicamente) va face calcule şi evaluări, urmînd ca rezultatele să fie cunoscute sîmbătă dimineaţă. Şi în următoarea perioadă vor avea loc întîlniri între reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, ai Colegiului Farmaciştilor şi ai producătorilor şi distribuitorilor de medicamente, pentru a discuta tot despre problema preţului. Reamintim că Viorel Vasile, preşedintele Asociaţiei Distribuitorilor de Medicamente din România (ADMR), a declarat că se află în imposibilitate financiară de a continua distribuţia de medicamente, motiv pentru care a decis sistarea livrărilor pe o perioadă nedeterminată, pînă la recalcularea preţurilor. „În condiţiile în care sîntem acum se prefigurează o criză majoră pe piaţa farmaceutică”, spunea preşedintele ADMR.