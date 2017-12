CS Tomis vrea să întrerupă şirul eşecurilor

Duminică, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor, CS Tomis Constanţa (locul 10, 16 puncte) are şansa de a întrerupe şirul de şapte înfrângeri consecutive. Adversara din această etapă, Universitatea Reşiţa, ocupă ultimul loc în clasament, cu 4 puncte, având doar şanse teoretice de a mai evita retrogradarea. „Am pregătit meciul, am vizionat unele partide ale Reşiţei şi am văzut cam ce joacă. Adversarele au venit de astăzi (n.r. - vineri) la Constanţa, semn că îşi pun speranţe într-un rezultat bun, care le-ar oferi o şansă în plus pentru salvarea de la retrogradare. Avem mare nevoie de victorie, pentru moral, pentru ca oamenii să ne aprecieze în continuare. Dacă ne vom apăra bine şi nu vom greşi aşa de mult în atac atunci vom câştiga“, consideră Mihaela Pîrîianu, care va debuta duminică pe banca tehnică a formaţiei constănţene.

Programul complet al etapei - sâmbătă: HCM Baia Mare - HC Zalău (ora 11.00), Oţelul Galaţi - HCM Roman (ora 11.00); duminică: CS Tomis Constanţa - U. Reşiţa (ora 11.00), SCM Craiova - CSM Bucureşti (ora 12.30); miercuri: Oltchim Rm. Vîlcea - HCM Buzău (ora 17.00). Meciurile Rulmentul Braşov - Dunărea Brăila 20-24 şi Cetate Deva - U. Jolidon Cluj 28-29 s-au disputat joi. Clasament: 1. Oltchim Rm. Vîlcea 37p; 2. U. Jolidon Cluj 32p; 3. CSM Bucureşti 28p; 4. HC Zalău 26p; 5. Dunărea Brăila 23p; 6. HCM Roman 22p; 7. Oţelul Galaţi 19p (golaveraj: 507-489); 8. HCM Baia Mare 19p (488-512); 9. Rulmentul Braşov 18p; 10. CS Tomis Constanţa 16p; 11. SCM Craiova 12p; 12. Cetate Deva 8p; 13. HCM Buzău 6p; 14. U. Reşiţa 4p.