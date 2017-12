CSV 2004 Tomis a cedat în derby-ul cu Dinamo

CS Volei 2004 Tomis Constanţa şi-a îngreunat drumul spre titlu, după ce a cedat, duminică, în Sala Sporturilor, în derby-ul cu Dinamo Bucureşti, scor 2:3 (25:17, 25:23, 19:25, 23:25, 13:15). După ce au ratat şansa de a încheia sezonul regulat în postura de lider, voleibalistele constănţene sunt nevoite să se mulţumească doar cu poziţia a treia, dar şi cu un dezavantaj important în faţa rivalei Dinamo în următoarea fază a campionatului. Debutul partidei nu anunţa un final trist pentru Tomis, mai ales după ce constănţencele şi-au adjudecat primul set cu 25:17. Jocul gazdelor a scârţiit în setul secund, dar Boskovic a fost inspirat şi le-a trimis în teren pe Vîlcu şi Prisecaru. Tomisul a revenit neaşteptat de la 19:23 la 25:23, Vîlcu impresionând la serviciu. Dinamo nu a cedat însă la luptă. Szekelyova le-a jucat excelent pe Chiţigoi, Marcovici şi Zdovk, în timp ce Imamura s-a opus la majoritatea “tunurilor” trimise de Barun, Konecna sau Topic, iar oaspetele au dus meciul în decisiv după 25:19 şi 25:23. Deşi au început excelent ultimul set, conducând cu 7:2, constănţencele au pierdut cu 13:15, Dinamo reuşind astfel să plece din Sala Sporturilor cu o victorie nesperată. „Nu am rezolvat câteva faze importante în finalul setului trei şi cinci, iar acest lucru ne-a costat victoria. În unele momente nu am avut noroc, iar în altele ne-a lipsit concentrarea. Ne-am îngreunat misiunea în turneele finale”, a declarat antrenorul Tomisului, Aleksandar Boskovic. „A fost un derby foarte frumos, care a ţinut pe toată lumea cu sufletul la gură. S-a jucat spectaculos până la ultimul punct şi sperăm să mai asistăm la astfel de partide. Mă bucură foarte mult victoria fetelor”, a spus şi preşedintele clubului Dinamo, Elisabeta Lipă, prezentă la meci. Au evoluat - CSV 2004 Tomis: Simanic - Barun, Plchotova, Gavrilescu (cpt.), Topic, Konecna şi Vujovic - libero; au mai jucat: Prisecaru, Vîlcu şi Pristavu; Dinamo: Szekelyova - Chiţigoi, Hatinova, Marcovici, Hîncu, Zdovk şi Imamura - libero; au mai jucat: Neaga, Radu şi Zanfir. Au arbitrat: Corneliu Malaxia (Bucureşti) şi Alin Mateizer (Ploieşti). Celelalte rezultate: Ştiinţa Bacău - U. Cluj 3:0; Penicilina Iaşi - CSM Focşani 3:0, CSM Sibiu - CSU Metal Galaţi 0:3; IOR Bucureşti - CSU Tg. Mureş 1:3; SCM U. Craiova - Unic Piatra Neamţ 0:3. Lotul lărgit al Naţionalei feminine de volei a României se va reuni astăzi, la Constanţa, sub comanda noului antrenor, sârbul Darko Zakoc, fiind convocate şi cinci jucătoare de la CSV 2004 Tomis: Gavrilescu, Vîlcu, Pristavu, Prisecaru şi Bobi.

Clasament

1. CSU Metal Galaţi 20 18 2 55:15 38

2. CSV 2004 TOMIS 21 17 4 58:18 38

3. Dinamo Bucureşti 19 17 2 53:15 36

4. Ştiinţa Bacău 20 15 5 50:21 35

5. Penicilina Iaşi 20 13 7 42:29 33

6. SCM U. Craiova 20 10 10 39:33 30

7. Unic Piatra Neamţ 20 9 11 36:33 29

8. CSU Tg. Mureş 20 9 11 34:40 29

9. U. Jolidon Cluj 20 5 15 18:47 25

10. CSM Sibiu 20 4 16 17:51 24

11. IOR Bucureşti 20 2 18 9:57 22

12. CSM Focşani 20 1 19 7:59 21