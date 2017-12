CSV 2004 Tomis vrea să-şi consolideze poziţia de lider

Înainte de plecarea în Rusia, CS Volei 2004 Tomis Constanţa va evolua în etapa a 18-a a Diviziei A1 la volei feminin pe teren propriu, în compania formaţiei Unic Piatra Neamţ. Partida cu moldovencele va avea loc sâmbătă, de la ora 14.00, la Sala Sporturilor, o nouă victorie categorică menţinându-le pe constănţence în poziţia de lider în clasament. „Nu se va compara meciul cu Ekaterinburg cu cel cu Piatra Neamţ. Fiecare meci are ceva special. Din câte am înţeles, Piatra Neamţ a făcut câteva modificări în echipă, dar nu ne sperie acest lucru. Am câştigat cu 3:0 în tur şi sperăm să reuşim acelaşi rezultat şi acasă”, a declarat antrenorul Tomisului, Aleksandar Boskovic. Deşi partida se anunţă a fi un antrenament util înainte de returul cu Uralochka, voleibalistele constănţene îşi iau în serios adversarele. „Nu va fi un meci uşor. Unic nu este o echipă aşa de uşor de bătut, dar noi sperăm să obţinem un rezultat cât mai categoric. După ce am jucat la un nivel atât de ridicat cu rusoaicele va fi un pic dificil pentru noi, dar ne respectăm fiecare adversară. Poate că va fi bine că nu vom avea un meci foarte dificil înainte de returul cu Ekaterinburg şi nu vom acumula şi mai multă oboseală”, a spus Mira Topic, una dintre cele mai bune jucătoare în partida cu Uralochka. „Sperăm să avem o prestaţie bună şi cu Unic Piatra Neamţ, dar şi în returul din Rusia, pentru că avem regretul că nu am obţinut mai mult din manşa tur cu rusoaicele”, a declarat şi Elena Prisecaru. Celelalte partide ale etapei - sâmbătă, ora 11.00: SCM U Craiova - IOR Bucureşti, Ştiinţa Bacău - CSU Tg. Mureş, Penicilina Iaşi - Dinamo Bucureşti, ora 14.00: CSU Metal Galaţi - CSM 2007 Focşani, ora 14.30: CSM Sibiu - U. Cluj.

Clasament

1. CSV 2004 TOMIS 17 15 2 49:10 32

2. CSU Metal Galaţi 17 15 2 46:15 32

3. Dinamo Bucureşti 16 14 2 44:11 30

4. Ştiinţa Bacău 17 13 4 43:18 30

5. Penicilina Iaşi 17 11 6 35:26 28

6. SCM U. Craiova 17 9 8 36:27 26

7. Unic Piatra Neamţ 17 7 10 28:30 24

8. CSU Tg. Mureş 17 7 10 28:35 24

9. CSM Sibiu 17 4 13 13:42 21

10. U. Jolidon Cluj 16 4 12 15:36 20

11. IOR Bucureşti 17 2 15 8:48 19

12. CSM Focşani 17 0 17 4:51 17