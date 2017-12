Cum se uneşte dreapta prin stânga! Superb!

Superb, superb, superb!!! După ce s-au târât de prin hrubele unde i-au aruncat rezultatele la europarlamentare, pedeliştii şi peneliştii, care până mai ieri se scuipau şi se anatemizau, se pupă acum spumos şi se bat pe burţi şi peste umeri... Una dintre vocile pedeliste care se fac destul de des auzite în spaţiul public, prin comunicate de presă pe care, de obicei, le şterg, este doamna Andreea Paul. Ieri, însă, am făcut gestul de a deschide comunicatul doamnei cu pricina şi iată ce comoară am găsit: „7 rezultate ale negocierilor PDL şi PNL”! În ciclul mai larg „7 metode de slăbit, 3 vitamine minune - dă click aici şi vei rămâne mască“ se înscrie şi încercarea de comunicare a pedelistei. Probabil că cifra mistică i-a îndemnat pe cei de la PDL să se autopromoveze în spaţiul public sau, poate, perlele de înţelepciune ce stau la intersecţia dintre Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici pedelişti? Oricum ar fi, comoara conţine emoţii portocalii combinate cu speranţe galbene, unirea aduce putere şi deciziile mari cer curaj şi viziune. Dacă vi se pare că am luat-o pe coclauri, n-aţi nimerit-o... citam din comunicatul pedelist: „Emoţia s-a transformat în speranţa dreptei. Unirea PDL-PNL aduce puterea lucrului bine făcut pentru România. Deciziile mari, evident, cer curaj şi viziune”. Ce vor să facă cei care, sub oblăduirea lui Băsescu, au tăiat pensii şi salarii, au impus noi taxe, au furat românii la vot şi au ignorat uriaşa palmă dată de 7,4 milioane de oameni lui Băsescu este destul de puţin important. Cuvintele umflate şi goale de conţinut pe care le-am mai auzit şi care fâsâie ca nişte baloane dezumflate, promisiuni mincinoase şi trădătoare, rostite de băsiştii cu patalama, pedeliştii şi de ăştilalţi, vopsiţii, care au transformat galbenul în portocaliu, peneliştii, nu pot decât să îmi producă greaţă. O mare şi imensă greaţă, căci, sincer, m-am săturat!

Revenind la madam Paul, care vine tocmai din Ţara Oaşului (păcat de zonă, că tare-i frumoasă, iar oamenii de acolo - minunaţi!), aceasta inepţeşte despre proiecte de dreapta care produc evenimente (mai face şi construcţii penibile de frază), despre ample sondaje sociologice şi unul efectiv (??) legat de „cel care poate conduce mai bine proiectul de ţară pentru România”, despre „asigurarea majorităţilor locale între PDL şi PNL peste tot unde se poate”... „Peste tot PE unde se poate”, doamnă Paul, fostă colegă de partiduleţ cu EBA. „Ambele partide pot face fuziuni prin absorbţie cu alte partide, cu condiţia să ne pre-anunţăm reciproc. Aşadar, uşile dreptei sunt deschise tuturor celor care vor să contribuie la UNIFICAREA DREPTEI prin fapte, nu prin vorbe”, se mai arată în comunicatul doamnei, care adaugă că „toate judeţele iau măsuri pentru funcţionarea dreptei unite, iar pentru eventualele dezacorduri locale ce ar putea să apară, s-a construit o comisie mixtă de mediere la nivel central”. Deci, dragi pedelişti şi penelişti, mincinoşi şi trădători de români, dacă cumva, în înhăitarea voastră (efectuată „cu condiţia pre-anunţării”) de la nivel local aveţi probleme, sunaţi la centru, că se rezolvă.

Aşadar, PDL şi PDL, umăr la umăr, spre unificarea finală a dreptei. Şi, până la urmă, ştiţi ce? Nici măcar nu-mi mai este atât de scârbă de pedeliştii tăietori de pensii şi salarii, căci ei au fost părăsiţi de Băsescu la perdeluţă, au mers pe drumul lor şi acum, prinzând la cotitură un PNL slab, dezaxat şi vândut lui Băsescu, au acţionat. Mult mai mare este dezgustul pentru PNL, cel care pupa dreapta tuturor românilor, îi iubea şi îi salva de Băsescu pentru ca, acum, să devină suspensorul acestuia, înhăitat cu d-alde (ALDE?) Buldogu’, Ambasadoru’, Bercea Băsică Mondialu’ şi alte asemenea personaje pe care românii, când le văd pe stradă, le ocolesc... Că poate rămân fără portofel, aşa cum au rămas fără cele 7,4 milioane de voturi? Deci, tot un drac...