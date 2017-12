Cum tratează Băsescu problemele sindicaliştilor din asistenţă socială?

Federaţia Naţională Sindicală (FNS) „Pro Asist” protestează, într-o scrisoare deschisă, faţă de afirmaţiile preşedintelui privind numărul de angajaţi din sistemul de asistenţă socială, precizînd că de un an încearcă să afle numărul salariaţilor din domeniu însă nicio instituţie a statului nu a putut furniza această informaţie. FNS “Pro Asist”, afiliată la CNS Cartel Alfa, îi răspunde preşedintelui Traian Băsescu printr-o scrisoare deschisă la afirmaţiile referitoare la numărul de angajaţi din sistemul de asistenţă socială. Sindicaliştii susţin că de aproape un an de zile încearcă să afle numărul exact al salariaţilor din domeniul asistenţei sociale adresîndu-se Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (care, la rîndul lui nu deţine asemenea date) şi Institutului Naţional de Statistică. „Nimeni nu a putut să furnizeze aceste date: ANPDC a comunicat numărul salariaţilor din direcţiile de protecţie a copilului, iar ANPH, numărul asistenţilor personali. De unde are preşedintele României aceste date? De la aceleaşi autorităţi care nouă ne răspund negativ, de la FMI, de la serviciile secrete… să ştim să ne informăm şi noi”, precizează sindicaliştii. Referitor la “abuzurile inimaginabile”, despre care a vorbit preşedintele Traian Băsescu, FNS “Pro Asist” crede că şeful statului a fost dezinformat de către cei care au interes să creeze haos în sistem şi, în loc să analizeze situaţia existentă pentru a lua măsuri reale, tot Guvernul în frunte cu Preşedintele vorbesc de risipirea banilor publici. “Unde sînt abuzurile inimaginabile? Acolo unde 30 asistaţi, toţi bolnavi psihic, au un singur îngrijitor sau acolo unde un asistent social în loc să lucreze cu 25 de cazuri, aşa cum prevăd standardele minime obligatorii, standarde impuse de UE, lucrează cu 80-100 de cazuri?”, se arată în scrisoare deschisă. FNS “Pro Asist” consideră că România are un număr mare de parlamentari (senatori şi deputaţi), miniştri, secretari de stat, funcţii foarte bine plătite la care se adaugă multe alte cheltuieli făcute pentru deplasări, autoturisme, personal angajat, comunicaţii, cazare, hrană, de unde s-ar putea face o economie la buget, banii fiind suficienţi pentru finanţarea integrală a bugetelor a două, trei Direcţii de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Sindicaliştii îl invită pe Traian Băsescu şi pe toţi membrii Guvernului, înainte de a face declaraţii publice, să meargă în teritoriu să viziteze centrele de asistenţă socială, centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, centrele de plasament şi alte tipuri de servicii sociale din cadrul Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, pentru a se convinge care este situaţia reală, respectiv că DGASPC-urile se confruntă cu un mare deficit de personal, iar personalul angajat are în prezent un salariu de mizerie între 500 - 1.000 de lei. Preşedintele Traian Basescu a afirmat, cu ocazia vizitelor făcute în judeţele Arad şi Botoşani, că în domeniul asistenţei sociale sînt mai mulţi angajaţi decît asistaţi. “În asistenţa socială, ultimele date arată că sînt mai mulţi angajaţi decît asistaţi. Iarăşi s-a ajuns la nişte abuzuri inimaginabile. Instituţiile statului au devenit, practic, în unele cazuri, locul de asistenţă socială. Este, de asemenea, un lucru asupra căruia atît administraţia locala, cît şi administraţia centrală trebuie să privească cu multă atenţie”, a afirmat şeful statului. În scrisoarea deschisă, sindicaliştii i-au amintit preşedintelui că în urmă cu puţin timp a afirmat că în România există aproximativ nouă milioane de asistaţi social. “Probabil că salaraţii în asistenţă socială erau restul din totalul populaţiei”, afirmă sindicaliştii.