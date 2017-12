CV 2004 Tomis Constanţa, pregătită pentru Liga Campionilor

Campioana României la volei feminin, CV 2004 Tomis Constanţa, a organizat, ieri, la Pavilionul Expoziţional, o conferinţă de presă în care a oferit detalii despre participarea echipei în grupele Ligii Campionilor. Formaţia constănţeană a fost repartizată în Grupa D a competiţiei, în care va întâlni numai echipe una şi una, echipe care şi-au propus să joace măcar semifinalele competiţiei! Este vorba despre Vakifbank TTelekom Istanbul (vicecampioana Turciei şi deţinătoarea Ligii Campionilor), Azerrail Baku (vicecampioana Azerbaidjanului şi deţinătoarea Cupei Challenge) şi Volley Bergamo (campioana Italiei şi câştigătoarea Ligii Campionilor acum două sezoane).

TOMIS VA JUCA LA CONSTANŢA MECIURILE DE PE TEREN PROPRIU. „Tomis este în acest sezon singura echipă constănţeană care poate juca în Sala Sporturilor, deci acasă, partidele din Liga Campionilor. Este o onoare pentru noi să primim la Constanţa trei dintre cele mai bune echipe din lume ale momentului. Iar o echipă bogată din Europa are un buget în jurul a 10 milioane de euro. Nu va fi uşor, însă vom încerca să facem o figură cât mai frumoasă, pe măsura puterilor noastre şi a bugetului nostru. Sportul constănţean trece printr-o perioadă foarte grea, la nivel de finanţare. Sunt multe echipe, iar toată greutatea finanţării a rămas pe Consiliul Judeţean Constanţa”, a declarat preşedintele clubului, Cristian Zgabercea. „Aş vrea să nu se uite ceva: faptul că ne aflăm în Ligă se datorează în exclusivitate echipei, reprezentată aici de antrenor şi de două jucătoare. Este o provocare incredibilă, pentru că această participare în Liga Campionilor înseamnă o premieră pentru voleiul constănţean. Este o provocare pentru Constanţa să organizeze măcar această competiţie. Financiar, participarea în Liga Campionilor nu aduce nimic, ba mai mult, toate echipele plătesc la CEV ca să joace în această competiţie. Este foarte greu să organizezi un meci pe teren propriu, sunt o mulţime de criterii de îndeplinit şi este un lucru mare că noi am reuşit. De exemplu, echipele din Bucureşti nu pot juca în sălile în care se antrenează şi trebuie să meargă la Polivalentă, cum a făcut Dinamo. Este foarte greu să te înscrii în Liga Campionilor, din punct de vedere financiar, iar noi am făcut eforturi foarte mari. Suntem mândri şi bucuroşi că am reuşit”, a spus şi vicepreşedintele Costinel Stan.

NUMĂR MINIM DE SPECTATORI LA MECIURILE DIN LIGĂ. „Regulamentul competiţiei ne impune să avem minimum 800 de spectatori la fiecare meci. De aceea, intrarea publicului va fi liberă, astfel încât toţi iubitorii voleiului şi ai sportului să poată veni la sală şi să fie alături de echipa noastră”, a declarat Carmen Vasile, principalul organizator al meciurilor Tomisului de pe teren propriu. „Dacă vom fi amendaţi, la un singur meci, pentru că nu avem suficient public în tribune, în anul următor vom renunţa să ne înscriem în Liga Campionilor. Cred că este ceva normal: nu are rost să cheltuim atâţia bani dacă publicul nu este interesat de volei”, a adăugat Zgabercea.

TOMIS VA ÎNCERCA SĂ PRODUCĂ SURPRIZE. „Ne aflăm într-una dintre cele mai dificile grupe ale acestei ediţii. Însă, din marea mea experienţă în această competiţie, ştiu că pe terenul de volei nu joacă numele şi bugetele, astfel că pot apărea oricând surprize. Sigur, noi avem şansa a doua în faţa celorlalte echipe din grupă, însă dorinţa mea este să ne depăşim statutul de out-sideri. Din păcate, pregătirea echipei a fost destul de dificilă, datorită dublei mele misiuni în această toamnă (n.r. - Zakoc a fost şi selecţionerul echipei naţionale), şi sunt puţin îngrijorat, pentru că am avut puţine meciuri amicale. Lotul va fi complet cu doar o săptămână înainte de meciul cu Azerrail, timp foarte scurt pentru o pregătire foarte bună. Sper însă ca echipa să fie cât mai bine pregătită la ora startului competiţiei. Aşteptăm şi suportul publicului, pentru că aceste jucătoare merită să fie susţinute”, a declarat antrenorul principal Darko Zakoc. „Suntem bucuroase că am ajuns să participăm în cea mai valoroasă competiţie rezervată cluburilor. Nu avem o grupă accesibilă, dar nu putem decât să promitem un volei de calitate. Sperăm ca la ora primului meci să avem o echipă cât mai omogenă, cât mai compactă şi în formă maximă”, a spus Claudia Gavrilescu, căpitanul echipei. „Lotul este acum aproape complet şi avem la dispoziţie câteva zile pentru a forma o echipă competitivă. Vrem să facem faţă cât mai bine în Liga Campionilor şi să ieşim cu capul sus din această competiţie”, a afirmat Elena Butnaru, cea mai experimentată componentă a lotului.

Din cele cinci grupe ale Ligii Campionilor, primele două clasate şi cele mai bune două echipe de pe locul 3 vor obţine calificarea pentru play-off 12. Dacă gazda Final Four se va număra printre aceste 12 echipe (fapt aproape sigur), atunci va obţine calificarea încă o formaţie de pe locul 3. Celelalte ocupante ale poziţiei a treia plus cele mai bune două locuri 4 vor continua să joace în Cupa CEV, faza Challenge Round (ultima înainte de semifinale), în care vor întâlni învingătoarele din sferturile de finală ale competiţiei.

Programul echipei constănţene în Grupa D a Ligii Campionilor:

29 noiembrie 2011, ora 19.00: CV 2004 Tomis - Azerrail Baku

8 decembrie 2011, ora 19.30: Vakifbank TTelekom Istanbul - Azerrail Baku

13 decembrie 2011, ora 19.00: CV 2004 Tomis - Volley Bergamo

22 decembrie 2011, ora 21.30: Volley Bergamo - CV 2004 Tomis

10 ianuarie 2012, ora 19.00: CV 2004 Tomis - Vakifbank TTelekom Istanbul

17 ianuarie 2012, ora 17.00: Azerrail Baku - CV 2004 Tomis