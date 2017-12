Dacă sunt atenţi, elevii pot lua note mari la evaluări

Atenţia e mama învăţăturii, ar spune mulţi profesori care îşi cunosc elevii ca pe propriii copii! Ei bine, asta testează mai întâi evaluările gândite de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) pentru finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, şi abia apoi cunoştinţele acumulate până atunci. Evaluările urmează să fie introduse în sistem încă din acest an şcolar. Deja, reprezentanţii MEN au publicat, la finele săptămânii trecute, modele de teste (http://subiecte2014.edu.ro/2014/) pentru a veni în sprijinul elevilor. Inspectorul şcolar de specialitate pe învăţământ primar din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Mihaela Anghelescu, a declarat că a analizat modelele de teste publicate şi spune că subiectele sunt accesibile pentru copii. „Nu cred că vor fi probleme la aceste testări. Elevii se vor descurca. Probabil se vor ivi probleme de atenţie şi de concentrare. Însă cadrele didactice vor începe să rezolve la clasă modele de teste, astfel încât copiii să se obişnuiască cu ele. De regulă, părinţii sunt cei care îşi fac mai multe probleme. Mesajul meu către ei este să fie liniştiţi, pentru că aceste testări sunt doar o modalitate de a identifica problemele la învăţătură cu care se confruntă elevii şi de a face o diagnoză a învăţământului primar”, a declarat prof. Anghelescu. Pentru aceste evaluări nu a fost stabilită o zi anume, în schimb, se vehiculează data de 16 mai. Deocamdată, profesorii aşteaptă ordinul de ministru pentru a-i informa mai departe pe elevi şi părinţi.

60 DE MINUTE PENTRU CLASELE A IV-A ŞI A VI-A Reprezentanţii MEN au anunţat că, în anul şcolar în curs, aceste evaluări se vor desfăşura, în două sesiuni, în mai. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a constă în administrarea a trei teste vizând evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite, de producere a mesajelor scrise şi de matematică. Totodată, evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a IV-a vizează un test pentru evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română şi un test pentru evaluarea competenţelor de matematică. Pentru elevii de clasa a VI-a, evaluarea competenţelor fundamentale constă în susţinerea unui test pentru evaluarea unor competenţe specifice ariei curriculare „Limbă şi comunicare”, respectiv a unui test pentru evaluarea unor competenţe specifice ariei curriculare „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”. Fiecare test este elaborat pentru a putea fi rezolvat în 25 de minute la clasa a II-a şi în 60 de minute la clasele a IV-a şi a VI-a. Elevii nu vor primi note sau calificative, iar rezultatele obţinute nu se notează în catalogul clasei. Acestea sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ, prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, precum şi pentru informarea părinţilor asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.