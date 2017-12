Dan Rahău a fost demis de la conducerea Taberei Năvodari

După episodul epidemiologic petrecut la Tabăra „Delfinul” din Năvodari, cînd peste 100 de persoane au făcut toxiinfecţie alimentară cu Salmonella şi Escherichia Coli şi au ajuns la Spitalele de Boli Infecţioase din toată ţara, ancheta efectuată de instituţiile statului a stabilit că, vinovaţi de provocarea acestui focar sînt angajaţii de la cantina taberei şi, respectiv, directorul complexului, Dan Nicolae Rahău. Munca lui Rahău în calitate de administrator a lăsat de dorit şi în privinţa condiţiilor de cazare: camere subdimensionate, paturi înghesuite, cearşafuri rupte şi murdare, pereţi mucegăiţi şi grupuri sanitare stricate. Mai mult decît atît, Autoritatea pentru Tineret autorizase cazarea a 150 de copii, iar în momentul producerii îmbolnăvirii, în tabără se aflau aprox. 1.000 de persoane, pentru care Rahău şi-a asumat responsabilitatea! Decizia reprezentanţilor Autorităţii de Sănătate Publică de a închide tabăra a fost trecută cu vederea, căci administratorul acesteia a continuat, după bunul său plac, să cazeze acolo copii. A fost nevoie de intervenţia reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, ai Ministerului Sănătăţii Publice şi ai Corpului de Control al Guvernului pentru ca activitatea în tabără să fie sistată.

Dan Nicolae Rahău a fost atunci (luni, 16 iulie 2007 - n.r.) suspendat din funcţia de director, Bogdan Iuliu Hossu, lider al Cartel Alfa, unul dintre membrii Consiliului de Administraţie (CA) al „SIND România” spunînd că „situaţia lui este oricum delicată, deoarece instituţiile statului care au efectuat controlul au formulat o plîngere penală împotriva sa”. Ieri însă, Consiliul de Administraţie al SIND stabilea demiterea directorului suspendat, însă decizia nu a putut fi comunicată lui Rahău pentru că, potrivit lui Hossu, „din cauza unei scurgeri de informaţii, de la sediu către tabăra de la Năvodari, dl. Rahău a aflat că va fi destituit şi... a plecat în concediu de odihnă! Aşa că, practic, el nu este încă destituit pentru că nu am avut cum să facem acest lucru. Noi vom aştepta pînă cînd, oficial, dl. Rahău îşi va termina concediul şi îi vom transmite atunci decizia noastră”. Angajaţii taberei par să-l susţină pe Rahău, întrucît „doar el e şeful”. Liderul cartelului Alfa este de părere că „lumea este manipulată de către dl. Rahău, pentru că are impresia că va avea aceeaşi soartă. Vreau să transmit, pe această cale, că niciunul dintre angajaţii taberei de la Năvodari nu are nicio legătură cu măsurile disciplinare care au fost luate împotriva dl. Rahău. Măsurile au fost luate împotriva directorului taberei care era responsabil pentru situaţia de la Năvodari. Destituirea este o decizie oficială a CA al SIND România”. Întrebat despre această situaţie care a forţat mîna celor de la SIND, Dan Nicolae Rahău ne-a declarat, sec, că se află „în concediul legal de odihnă. Nu ştiu nimic despre decizia SIND. Mă voi întoarce din concediu pe la sfîrşitul lunii”.