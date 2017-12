Dani Oţil, atras de mirajul Trofeului „Telegraf“

08:35:42 / 08 Februarie 2017

Ce lepre sunteti

Ba ce rai si jeguri sunteti. Ala face cat jumatate din echipa aia. Face culoare, da pase bune, are sut OK. Dar trebuie sa intre curvele de Dobrogea sa ne arate cum se impiedica in minge. Eu in locul lui nici n`as mai veni pana aici pt 4 minute in teren. Va ofticati si sunteti frustrati ca va da clasa. Are tehnica de fotbalist de sala si se misca impecabil. Ce ofticati, incredibil. E mai bun decat gunoiul ala care a venit de la Performer de 10 ori. Doamne ce natie de tampiti. LASATI`L SA JOACE MAI MULT. Are stiinta jocului si va poate ajuta. Sunt multe mascote in echipa aia caruia ar putea sa le ia locul cu brio.