Deponenţii la băncile cu sediul în state UE vor fi despăgubiţi, în caz de faliment, de aceste ţări

Depozitele bancare ale persoanelor fizice şi juridice la sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul în statele membre ale UE sînt garantate, de la 1 ianuarie 2007, de sistemul din ţara unde îşi are sediul banca-mamă. Prevederea vizează sucursalele din Bucureşti ale băncilor Anglo-Romanian Bank Limited (Anglia), ING Bank (Olanda), Banca Italo-Romena (Italia), Banca di Roma (Italia) şi GarantiBank International (Olanda), potrivit Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB). Astfel, în cazul falimentului uneia dintre instituţiile de credit menţionate, deponenţii garantaţi urmează să fie despăgubiţi de schema de garantare din ţara de origine a instituţiei de credit-mamă. Lista instituţiilor de credit ai căror deponenţi beneficiază de garantarea rambursării depozitelor prin FGDB include 31 de bănci, persoane juridice române, Blom Bank Egypt, sucursala România, şi Creditcoop.

Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar are ca surse de finanţare contribuţiile băncilor participante şi linii de credit de la acestea şi are ca scop despăgubirea persoanelor cu depozite la instituţii de credit care au intrat în faliment. FGDB rambursează sumele depuse de deţinătorii de depozite, în limita unui nivel maxim, în cazul în care o anumită bancă nu îşi poate achita obligaţiile. Plafonul de garantare a depozitelor a fost, anul trecut, de 15.000 de euro, iar din acest an se va majora la 20.000 de euro. Cuantumul contribuţiei anuale pe care băncile trebuie să o plătească la FGDSB se calculează prin aplicarea asupra bazei de calcul a unei cote anuale de 0,1%, în scădere faţă de nivelul de 0,2%, din 2006. Începînd cu anul 2008, atît cota contribuţiei anuale, cît şi volumul total al liniilor de credit stand-by vor fi stabilite de către Fond, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, pentru fiecare an de plată. Cota nu va fi mai mare de 0,5% şi va fi comunicată instituţiilor de credit pînă la sfîrşitul lunii februarie a anului de plată. De la înfiinţare, FGDB a plătit compensaţii în valoare de peste 500 de milioane de lei pentru despăgubirea deponenţilor persoane fizice ai unui număr de şase bănci care au intrat în faliment în perioada 1999-2003: Banca Albina, Bankcoop, Banca Internaţională a Religiilor, Banca Română de Scont, Banca Turco-Română şi Banca Columna.