Deputat britanic suspectat de violarea unui bărbat

Un vicepreşedinte al Camerei Comunelor, Camera Inferioară a Parlamentului din Marea Britanie, a fost arestat sâmbătă, fiind suspectat că a violat un bărbat şi a agresat un altul. Nigel Evans, în vârstă de 55 de ani, deputat şi membru al Partidului Conservator, condus de premierul David Cameron, a fost interogat de anchetatori în cazul comiterii unor presupuse agresiuni împotriva a doi bărbaţi, începând din 2009, potrivit presei britanice. Evans, foarte popular în Camera Comunelor, este ales de Lancashire. El este unul dintre cei trei vicepreşedinţi ai Camerei Inferioare a Parlamentului britanic şi a coprezidat partidul Tory, în perioada 1999-2001. ”Un bărbat în vârstă de 55 de ani, originar din Pendleton, Lancashire, a fost arestat astăzi, sâmbătă, 4 mai, de poliţia din Lancashire, în baza unor suspiciuni de viol şi agresiune sexuală”, a anunţat poliţia într-un comunicat. Poliţia nu confirmă niciodată identitatea suspecţilor arestaţi. Presupusele agresiuni au avut loc în satul Pendleton, unde îşi are domiciliul parlamentarul, în perioada iulie 2009 - martie 2013.

În 2010, la opt ani după ce a fost ales, Nigel Evans a dezvăluit public că este homosexual, afirmând că... a obosit să trăiască în minciună. Opozanţii săi politici se pregăteau să dezvăluie secretul său, a anunţat atunci tabloidul ”Mail on Sunday”. ”Nu am putut permite să profite cineva, nu am putut să-mi asum riscul. Nu vreau ca alţi deputaţi să se confrunte cu astfel de răutăţi”, a justificat el. Arestarea intervine în timp ce Marea Britanie este zguduită de o serie de scandaluri sexuale, implicându-l mai ales pe un fost prezentator de la BBC, Jimmy Savile, decedat în 2011. Răsunătorul scandal Savile, care a izbucnit anul trecut, a permis dezvăluirea unor cazuri asemănătoare şi a condus la inculparea a numeroase personaje mondene anchetate pentru fapte comise în anii \'60, \'70 şi \'80.