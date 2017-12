Diaconu, vicepreședinte al Comisiei de cultură din PE

Europarlamentarul independent Mircea Diaconu, membru al grupului ALDE din Parlamentului European, a fost ales, ieri, vicepreședinte al Comisiei de cultură și educație a Legislativului european (CULT). Diaconu a arătat că, din această poziție, se va ocupa de mai multe proiecte rămase nefinalizate: "Am parcurs rapid proiectele legislaturii trecute, unele neterminate încă, subiecte interesante venite de la Comisie și am notat cel puțin patru subiecte fabuloase acolo care mă încântă. Încep cu cinematografia, e un proiect pe cinematografie fenomenal. Problema nu este să faci filme, ci să le vinzi, iar noi asta nu știm. Noi facem filme geniale, dar nu le vindem și asta e ceea ce mă pasionează la nivel european cu adevărat". El s-a declarat foarte încântat din noua poziție ca fiind un punct strategic din care "poate să miște niște roți pentru cultura europeană". Ușor detașat și zâmbind, Diaconu a spus că singurele "îngrijorări" au fost legate de faptul că este singurul bărbat din comisie, restul fiind "doamne minunate": "Dar am promis că mă descurc".