Distracţia continuă cu Ştefan Bănică Jr.

Cea de-a doua ediţie a Festivalului Mangalia, evenimentul care a adunat, pe parcursul a şase zile, zeci de mii de oameni în Portul Turistic, a luat sfârşit, ieri, în compania reprezentanţilor principalelor zone folclorice din România, reuniţi sub egida „Hora neamului”.

SASE SERI DE MAGIE Emoţia s-a făcut resimţită pe parcursul întregului festival, organizat de Primăria Municipiului Mangalia, încă din prima seară, intitulată generic „Talent fără frontiere”, când pianistul botoşănean Bogdan Alin Ota a marcat deschiderea evenimentului, „acompaniat” fiind de trei avioane YAK 52, care au luminat cerul Mangaliei, într-un spectacol pirotehnic cum nu s-a mai văzut. „Radio Mix” a reunit joi, la Mangalia, într-un recital realizat în colaborare cu casele de discuri, cei mai în vogă artişti ai momentului, pentru ca vineri, vocile romantice ale muzicii româneşti să rezoneze în sufletele spectatorilor şi telespectatorilor, „De la Mangalia... cu dragoste!”. „Party pe mare”, de asta au avut parte cei veniţi în număr mare, sâmbătă, să-şi urmărească idolii, pe scena plutitoare, pentru ca duminică, spectatorii, dar şi întreaga ţară, prin transmisiunile în direct pe TVR3 şi TVR Internaţional, să facă cunoştinţă cu „Mangalia în haine de gală”. Recitalurile de închidere ale fiecărei seri au fost parcă desprinse dintr-un basm în care efectele vizuale s-au împletit graţios cu muzica semnată de nume precum: Luminiţa Anghel, Fragma, BZN, Loredana şi Iris.

MANGALIA ÎN HAINE DE GALĂ Portul Turistic Mangalia a fost animat de peste 30.000 de spectatori, duminică, iar show-ul pe care aceştia l-au urmărit a fost pe măsura fidelităţii lor. Seara a fost deschisă cu o superbă prezentare de modă, „The Aviator”, semnată de Cătălin Botezatu, pentru ca mai apoi câştigătorii diverselor premii puse în joc de organizatori să încânte audienţa cu recitaluri de senzaţie. Voxis au fost primii care au ridicat publicul în picioare, dar au primit şi premiul pentru cea mai bună piesă pop - „Tell Me Everything”. Premiul pentru cel mai bun videoclip i-a revenit Antoniei, pentru „Morena”, iar cea mai bună piesă dance a fost declarată „Tell Me What You Wanna Do”, aparţinându-i Andei Adam. Cel mai bun artist latino a fost declarat, cum era de aşteptat, Pepe, iar premiul cea mai bună trupă dance le-a revenit celor de la Play and Win. Cel mai bun debut a fost al frumoasei Amna, iar cea mai bună piesă în limba engleză poartă semnătura lui Ellie White. Dan Bălan a fost recompensat cu distincţia acordată celui mai bun artist pop, pentru ca mai apoi directorul festivalului, Liliana Levintza, să înmâneze trupei R.O.A. premiul pentru cel mai bun album. Primarul Municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, a decernat cea mai înaltă distincţie a Festivalului Mangalia 2011, premiul de excelenţă pentru întreaga carieră, trupei Iris. În finalul serii, Cristi Minculescu şi ai săi au cântat piese celebre precum „Nimeni nu mai plânge”, „Cât aş vrea să zbor” sau „Strada ta”, iar emoţia colectivă a atins cote maxime.

Festivalul Mangalia „continuă”, în această seară, cu un „bonus” muzical din partea organizatorilor: un super recital Ştefan Bănică Jr.