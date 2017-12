Djokovic și-a păstrat trofeul la Indian Wells

Tenismanul Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, a câștigat pentru a treia oară consecutiv turneul de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 6.134.605 dolari, după ce s-a impus în finala cu canadianul Milos Raonic, locul 12 ATP, cu 6-2, 6-0, după doar o oră și 17 minute. Sârbul, care a ajuns la 62 de titluri ATP, are în palmares cinci trofee la Indian Wells, în 2008, 2011, 2014, 2015 și 2016. La final, Djokovic s-a declarat încrezător în șansele de a câștiga, anul acesta, turneul de la Roland Garros, singurul de Mare Șlem care-i lipsește din palmares. „Turneul de la Roland Garros este, în acest an, una dintre prioritățile mele, simt că-l pot câștiga. Nu am de gând să schimb multe în ceea ce privește pregătirea, programul meu va fi la fel ca în 2015, cu excepția faptului că vreau să joc și la Madrid, unde nu am participat în 2014 și 2015. Vreau să am mai multe meciuri pe zgură”, a declarat sârbul, care a fost învins în finala din 2014 de la Roland Garros de spaniolul Rafael Nadal, iar în 2015 de elvețianul Stan Wawrinka.

PREMII MAI MARI ÎN ATP

Liderul mondial a surprins după ce a declarat că jucătorii ar merita premii mai mari în circuitul ATP decât jucătoarele în circuitul WTA, datorită numărului mai mare de spectatori pe care îi atrage competiția masculină. „Statistica arată că avem mai mulți spectatori la meciurile băieților. Cred că acesta este unul dintre motivele pentru care ar trebui să primim premii mai mari. Atât timp cât statisticile, datele și informațiile ne arată asta, că meciurile noastre atrag mai mulți spectatori, că se vând mai multe bilete și lucruri de acest gen, veniturile ar trebui redistribuite în mod echitabil”, a explicat Djokovic. Reacția sa intervine după ce Raymond Moore, directorul turneului de la Indian Wells, a spus că fetele beneficiază pe nedrept de premii egale cu ale băieților: „Dacă aș fi o jucătoare, m-aș pune în genunchi în fiecare noapte și i-aș mulțumi Domnului că Roger Federer și Rafa Nadal s-au născut, pentru că ei au dus acest sport unde este”. Moore și-a cerut scuze public apoi, dar Djokovic a comentat aceste declarații ca incorecte din punct de vedere politic, susținând însă o împărțire justă a premiilor în funcție de audiență.

