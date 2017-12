Doar 41% din români cred că vocea României contează în UE

Cel mai recent Eurobarometru relevă că 41% dintre români consideră că vocea ţării lor contează în UE, cu 20% sub media europeană, iar numai 36% dintre români apreciează că interesele României sînt bine luate în considerare în UE. Reprezentanţa Comisiei Europene (CE) în România a lansat, vineri, \"Eurobarometrul 71\", un sondaj de opinie realizat bianual, care radiografiază opinia publică din ţările UE şi din ţările care urmăresc aderarea la Uniune. Un aspect îngrijorător, semnalat de comisarul european pentru multilingvism, Leonard Orban, prezent la lansarea studiului, a fost că în timp ce doar 41% dintre românii cred că vocea ţării lor contează în UE, media europeană ajunge la 61%. Atitudinea românilor se apropie de cea a cetăţenilor care au aderat în 2004, dar media lor este cu 11% mai mare, de 52%. În plus, 36% cred că interesele României sînt bine luate în considerare în UE, în timp ce 44% spun că acestea nu sînt bine reprezentate în Uniune. Este o diferenţă semnificativă faţă de media celor 27 de state membre, unde 44% dintre cetăţeni consideră că interesele ţării lor sînt bine luate în considerare. \"Este o chestiune care trebuie să îngrijoreze şi în mod cert şi aici trebuie explicat mult mai bine ce se întîmplă în UE, cum funcţionează procesul de luare a deciziilor şi în ce măsură reprezentanţii României contează sau nu în acest proces\", a comentat Leonard Orban aceste rezultate. În concluziile raportului naţional pentru România se arată, în legătură cu aceste aspecte care au ieşit în evidenţă la români, că \"apartenenţa României ca stat membru cu statul egal se situează încă la nivel aspiraţional\". \"Am devenit membri în club, însă nu prea ni se aude vocea şi nu prea se ţine cont de interesele noastre. Avem încredere în UE, ne bucurăm de beneficiile apartenenţei la organizaţie, însă, evaluativ, bilanţul tinde să fie unul modest\", se subliniază în raportul privind România. În pofida rezultatelor privind vocea pe care România o are în UE, 63% dintre români cred că România beneficiază de pe urma apartenenţei la UE. Procentul plasează România peste media europeană de 56%, alături de Cehia (63%) sau Slovenia (64%). Procentul înregistrat de România la actualul Eurobarometru este mai mic cu patru puncte decît în cel de la începutul anului. În plus, 62% dintre români spun că UE le evocă o imagine pozitivă, în timp ce media europeană este de numai 43%. Totodată, prima semnificaţie pe care românii o atribuie la nivel personal UE este \"libertatea de a călători, studia şi lucra oriunde în spaţiul UE\". Pentru 29% dintre români UE înseamnă prosperitate economică, pentru 39% UE reprezintă democraţie, iar pentru 28% UE semnifică pace. \"Pot să constat cu plăcere că, în continuare, imaginea UE în România este bună şi foarte bună, majoritatea românilor, o majoritate importantă, mai mare decît media europeană, susţine UE şi consideră că este un lucru pozitiv\", a mai observat comisarul român Leonard Orban. Eurobarometrul 71 a fost realizat, la cererea CE, în iunie 2009, pe un eşantion de 1.012 persoane, cu vîrste de 15 ani şi peste, şi are o marjă de eroare de +/- 3,1%.