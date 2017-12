Doar Dorobanţu şi Siliştea au mai rămas în cursa pentru şefie

Etapa a 25-a a Campionatului Judeţean de fotbal a limpezit puţin situaţia la vîrf în Seria Nord. Învinsă pe teren propriu de Siliştea, Săcele a ieşit din lupta pentru primele două locuri. În ultimele cinci etape, Steaua Speranţei Siliştea va juca de patru ori, împotriva unor adversare accesibile, în timp ce lidera Steaua Dorobanţu va susţine cinci partide, dar se poate „împiedica” în partidele cu Voinţa Săcele (acasă) şi cu Viitorul Vulturu (în deplasare). Formaţia din Dorobanţu are acum zece victorii consecutive şi 13 meciuri la rînd fără înfrîngere! De remarcat că, în cazul în care cele două „Stele” vor fi la egalitate de puncte după ultima etapă, Siliştea este avantajată de rezultatele directe: 9-3 şi 0-3. Iată rezultatele etapei a 25-a:

Seria NORD: Voinţa Săcele - Steaua Speranţei Siliştea 3-4 (Biştea 41, V. Ţăranu 48, Dragoman 90+1 - Calcan 22, 30, Cl. Mitu 45, Goreac 72); Sport Club Horia - Steaua Dorobanţu 1-5 (Cristea 25 - Ad. Manea 30, 60, L. Curt 50, Gh. Marin 55, Poliac 65); Dunărea Ciobanu - Ulmetum Pantelimon 6-2 (R. Tudor 3-pen, Acreală 30, G. Lungu 65, Culea 71-pen, 90, Movilă 84 - Gherghişan 40, Oancea 43); Gloria Seimeni - Dacia Mircea Vodă 4-0 (Jiteanu 40-autogol, Şerban 52, I. Ilie 59, V. Ilie 69); Voinţa Siminoc - Pescăruşul Gîrliciu 4-3 (Ţîrcomnicu 22, 58, 70, 82 - Drăghici 37, Cazacu 59, Răducu 88); Viitorul Fîntînele - Dunaris Topalu 3-1 (Zăbavă 18, Grigorescu 73, 84 - Al. Filip 78); Viitorul Tîrguşor - Sportul Tortomanu 2-3 (V. Militaru 29, 35 - Budeanu 21, 79, Mărgean 89). Viitorul Vulturu a stat. Clasament: 1. Dorobanţu 55p (23j); 2. Siliştea 54p; 3. Săcele 49p (23j); 4. Siminoc 49p; 5. Seimeni 49p; 6. Vulturu 45p (23j); 7. Tortomanu 37p; 8. Mircea Vodă 36p (22j); 9. Ciobanu 31p; 10. Gîrliciu 29p (23j); 11. Horia 20p (23j); 12. Fîntînele 20p (23j); 13. Topalu 16p; 14. Pantelimon 15p (23j); 15. Tîrguşor 10p (23j).

Seria SUD: Trophaeum Adamclisi - Recolta Negru Vodă 3-0 (neprezentare); Viitorul II Cobadin - Sacidava Aliman 7-2 (I. Ghiţă 2-autogol, Leonte 33, P. Gîscă 48, Nasta 56, 79, Anuţa 69, M. Gîscă 82 - D. Moraru 20, D. Sivriu 80); Inter Ion Corvin - Avîntul Comana 3-0 (pe teren 3-1, goluri: C. Stan 30, G. Marin 50, Maxim 85 - A. Dejică 15; meci întrerupt în min. 85, cînd oaspeţii s-au retras de pe teren); Viitorul Mereni - CS II Eforie 3-1 (Strîmbu 31, Slabu 55, Ilias 70 - Almaghe 69); Viitorul Pecineaga - Marmura Deleni 1-1 (Ad. Grigore 55 - Vrabie 60); AS Independenţa - Unirea Topraisar 6-0 (Văcăraşu 16, Parfene 22, 37, Ciocan 40, Arnăutu 44, 80); Sport Prim Oltina - Gloria II Băneasa 2-2 (Miboc 5, M. Ioniţă 17 - I. Sîrbu 40, E. Anghel 45). Partida Fulgerul Chirnogeni - GSIB Mangalia are loc astăzi, de la ora 18.00. Clasament: 1. Gloria II Băneasa 63p; 2. Viitorul II Cobadin 52p; 3. CS II Eforie 50p; 4. Pecineaga 50p; 5. Mangalia 47p (24j); 6. Oltina 41p; 7. Mereni 37p; 8. Comana 35p; 9. Negru Vodă 32p; 10. Deleni 27p; 11. Adamclisi 27p; 12. Ion Corvin 26p; 13. Topraisar 22p (24j); 14. Aliman 19p; 15. Independenţa 19p; 16. Chirnogeni 15p (23j).