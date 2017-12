Dobînda anuală efectivă este înşelătoare

Doriţi să aflaţi care este cea mai bună ofertă bancară pentru un credit de consum (auto, nevoi personale, bunuri de folosinţă îndelungată)? DAE ar trebui să fie de un real folos în acest demers. Din păcate însă, nu este deloc aşa. Din cauza lipsei din lege a unor precizări care să ducă la comparabilitatea costurilor de creditare aferente unui anumit produs bancar, în prezent, se poate spune că există o şi mai mare confuzie în ceea ce priveşte respectivele costuri. În primul rînd, dobînzile fixe nu pot fi comparate decît cu dobînzi fixe şi, cel mult, dobînzi variabile legate de un indice cu alte dobînzi legate, de asemenea, de un indice (acelaşi sau altul, a căror evoluţie poate fi prognozată). În plus, modul de calcul al DAE este lăsat la aprecierea băncilor, astfel încît fiecare instituţie financiară va putea să aleagă pentru calculul dobînzii anuale efective varianta care o avantajează cel mai mult. Diferenţele provin din faptul că, în calculul DAE, pot fi omise anumite elemente cu influenţe asupra costurilor. Suma împrumutată şi perioada pe care este acordat creditul sînt şi ele factori care influenţează valoarea DAE. Astfel, la o sumă mai mare împrumutată, comisioanele în sumă fixă vor deţine o pondere mai mică în totalul costurilor aferente unui credit, fapt ce va ajuta banca să afişeze o dobîndă anuală efectivă mai mică. La fel se întîmplă şi în ceea ce priveşte perioada de creditare, în cazul comisioanelor plătite o singură dată, la acordarea creditului, care vor conduce la obţinerea unei DAE mai mici, datorită faptului că vor fi împărţite pe mai mulţi ani.

Atunci cînd o persoană se interesează de un credit (pentru nevoi personale, locuinţă sau auto), majoritatea persoanelor întreabă care este dobînda oferită de bancă, aceasta fiind metoda de estimare şi comparare a creditelor cea mai folosită de consumatori. Ceea ce nu cuprinde dobînda anuală, sînt taxele şi comisioanele pe care băncile le încasează suplimentar: taxa de analiză dosar, comision de acordare, comisioane de administrare lunare sau anuale (aplicate la soldul creditului sau la valoarea iniţială acordată). Din acest motiv, băncile sînt obligate să afişeze Dobînda Anuală Eefectivă (DAE) pentru fiecare ofertă de creditare. DAE reprezintă dobînda anuală totală, care cuprinde şi toate taxele şi comisioanele ce se adaugă dobînzii standard.

Valoarea dobînzii, în funcţie de perioada de creditare

La un credit de 1.000 de euro cu o dobîndă nominală de 11,9%, care se întinde pe o perioadă de un an şi jumătate, DAE este de 21,7% sau de 18,82% dacă acelaşi împrumut de 1.000 de euro se întinde pe trei ani, şi de 18,18% în cazul în care perioada pe care este acordat creditul este de 4 ani. O dobîndă anuală efectivă mai mică nu înseamnă însă şi costuri mai mici pentru clienţi, ştiut fiind faptul că întinderea împrumutului pe o perioadă mai lungă conduce la plata unei dobînzi mai mari. De exemplu, la un împrumut de 1.000 de euro contractat pe un an şi jumătate la o dobîndă afişată de 11,9%, valoarea dobînzii achitate pînă la final de către titularul creditului este de 96,83 euro (dobîndă calculată la sold). Pentru acelaşi împrumut de 1.000 de euro, la 11,9%, întins pe trei ani, valoarea dobînzii ajunge la 194 de euro, deşi DAE pentru creditul pe trei ani este cu aproape 3 puncte procentuale mai mică decît în cazul creditului pe un an.

De asemenea, există oferte care evidenţiază o dobîndă mică, dar includ comisioane aplicate lunar, care conduc la o DAE mult mai mare. Astfel, pentru un credit de 5.000 de lei noi (50 de milioane de lei vechi), pe o perioadă de 3 ani, trei bănci diferite au oferte ce conţin elemente tentante pentru cei interesaţi. De exemplu, dacă se iau în calcul cele trei variante de dobînzi, respectiv 8%, 9% şi 10% pe an, la care se adaugă comisioanele de analiză de 150 de lei, 100 de lei şi 50 de lei, precum şi trei tipuri de comisioane de administrare lunară (0,25%, 0,1% şi 0%), DAE ajunge, în primul caz, la 16,17%, în al doilea caz la 13,74%, iar în al treilea caz la 11,99%. La prima vedere, prima ofertă pare cea mai atractivă, întrucît are cea mai mică dobîndă însă, după ce se iau în considerare şi celelalte două comisioane, DAE demonstrează că ultima ofertă (cu dobînda mai mare) este cea mai avantajoasă. Prin DAE se pot compara credite cu dobînzi, taxe şi comisioane diferite.