„Donează un Pluș!”, înaintea meciului HC Dobrogea Sud - CSM II București

La finalul acestei săptămâni, este programată ultima etapă din turul Seriei A a Diviziei A la handbal masculin, în care evoluează cele două echipe constănțene. Neînvinsă în meciurile oficiale disputate de la înființarea echipei, în această vară, HC Dobrogea Sud are o misiune ușoară, întâlnind sâmbătă, de la ora 11.00 (în direct la Neptun TV), în Sala Sporturilor din Constanța, pe CSM II București. La ultimul meci din acest an în fața propriilor suporteri, constănțenii au pregătit o nouă surpriză, organizând o acțiune caritabilă, sub titulatura „Donează un Pluș!”, care face parte din campania „Zâmbet prin Handbal!”. Astfel, fanii sunt rugați să vină la sală cu câte o jucărie de pluș și să o arunce pe teren înaintea începerii partidei. Toate jucăriile și fondurile strânse în urma vânzării biletelor de intrare vor fi strânse și donate copiilor cu care soarta nu a fost bună. „Împreună putem să le facem o mică bucurie și să îi vedem zâmbind!”, au transmis handbaliștii constănțeni.

DEPLASARE DIFICILĂ PENTRU HC FARUL

În schimb, HC Farul are parte de o deplasare dificilă, nu prin prisma adversarului, CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina, cât din cauza drumului foarte lung. Constănțenii vor pleca sâmbătă spre Vicov, unde vor evolua duminică, de la ora 12.00. „Vom face cel puțin zece ore cu autocarul, dar suntem mulțumiți de faptul că nu a venit încă iarna și nu riscăm să rămânem înzăpeziți. În plus, temperaturile mai ridicate ne ajută, pentru că în sală nu au căldură, iar la vestiare nu este apă caldă. Trebuie să câștigăm în orice condiții și cred că este un meci din care nu putem ieși fără cele trei puncte”, a spus antrenorul Eden Hairi.

Meciurile CSU Suceava - Poli Unistil Iași 37-19 și Știința Municipal Bacău - HC Buzău 30-15 s-au disputat joi. Partida ACS Atletico Alexandria - CSU Tîrgoviște a fost amânată, iar întâlnirea LPS Piatra Neamț - GSIP Moreni nu va avea loc, oaspeții anunțând că nu pot face deplasarea din cauza problemelor financiare.

Clasament Seria A: 1. CSU Suceava 31 de puncte din 12 jocuri (golaveraj: 408-233); 2. HC DOBROGEA SUD CONSTANȚA 30p/10j (424-243); 3. Știința Municipal Bacău 28p/11j (366-223); 4. HC Buzău 24p/12j (348-303); 5. Poli Unistil Iași 21p/12j (334-225); 6. HC FARUL CONSTANȚA 21p/11j (318-286); 7. ACS Atletico Alexandria 15p/11j (313-326); 8. CSM II București 9p/11j (261-275); 9. CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina 9p/11j (203-304); 10. LPS Piatra Neamț 9p/11j (226-355); 11. CSU Tîrgoviște 6p/8j (204-304); 12. GSIP Moreni 0p/11j (261-444); 13. Cimentul Bicaz -4p/11j (167-282). Echipa ACS HD Teleorman Alexandria a fost exclusă din campionat după ce nu s-a prezentat la meciuri din cauza problemelor financiare.

