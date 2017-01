Succes clar pentru HC Farul

La ultima reprezentație oficială din acest an în fața propriilor suporteri, formația Handbal Club Farul Constanța a obținut un succes clar în disputa cu LPS Piatra Neamț, scor 37-20 (21-11), într-o partidă disputată duminică, în etapa a 12-a a Diviziei A la handbal masculin. Constănțenii și-au asigurat victoria încă de la pauză, când aveau un avantaj de zece goluri, astfel că, în partea secundă, antrenorul Eden Hairi a folosit jucătorii mai tineri, iar formația de pe litoral a putut să exerseze mai multe scheme de joc. „A fost un test binevenit, în care ne-am propus să nu luăm prea multe goluri, dar nu am reușit acest lucru. Ne-am fixat drept obiectiv să primim cel mult 15 goluri, iar nivelul adversarului ne-ar fi permis să-l îndeplinim. Au contat însă și schimbările făcute în echipă, pentru că am rulat tot lotul. Ne-am fi dorit să jucăm mult mai bine, dar am făcut multe greșeli de pasare și prindere, din cauza relaxării”, a spus tehnicianul grupării de pe litoral. „Dorința noastră a fost să oferim un adevărat spectacol handbalistic și, în mare parte, am reușit, chiar dacă mai este mult de muncă. Diferența a fost foarte mare, dar am unele lucruri pe care vreau să le discut cu cei din colectivul tehnic. Vreau să văd plăcerea de a juca handbal și acesta este unul dintre obiectivele noastre. Pentru ce ne-am propus, cred că suntem în grafic”, a adăugat președintele clubului constănțean, Nurhan Ali. În urma acestui succes, HC Farul a urcat pe locul 6 în clasamentul Seriei A, iar sâmbătă va disputa ultimul meci oficial din acest an, în deplasare, cu CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina.

Pentru HC Farul au marcat: Lekovic 6, Loghin 6, Savu 5, S. Stoian 3, Cîrchea 3, Amaximoaie 3, Dușa 2, Cristolovean 2, Pană 2, Marcu 2, Stankovic 1, Militaru 1 și C. Ion 1.

Citește și:

Adversar facil pentru HC Farul

HC Farul a coborât pe locul 7

HC Farul, învinsă la scor la Suceava