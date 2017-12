Dorel Constantin Onaca are datorii de peste 7 miliarde lei la bugetul de stat

Două dintre firmele sale sunt în lichidare, iar statul a pus sechestru asigurator pe bunuri şi a demarat procedurile de executare silită!

Născocit de PD-L ca o soluţie de avarie în cursa electorală pentru funcţia de Primar al Municipiului Constanţa, traseistul politic (PDSR, PRM, PUR, PD-L) Dorel Constantin Onaca s-a remarcat până acum doar prin abordarea unui limbaj colorat, fără esenţă. Prea ocupat să arunce cu invective asupra contracandidaţilor săi şi să promită marea cu sarea, personajul omite cu bună ştiinţă să spună electoratului marile probleme pe care le are la capitolul financiar al existenţei sale. Chiar dacă pozează într-un bogătaş cu mână largă şi se laudă cu apartenenţa sa în TOP 300, “cantindatul” este dator vândut la bugetul de stat.

Din cauza faptului că a ignorat să-şi plătească dările de contribuabil, două din firmele sale figurează pe lista marilor datornici ai Direcţiei de Finanţe Publice Constanţa, fiind în procedură de lichidare. Totodată, pe bunurile celor două firme -ONACVA INTERNATIONAL şi SPLENDID BEACH, statul a pus sechestru asigurator şi a demarat procedurile de executare silită.

În evidenţa contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat, firma ONACVA INTERNATIONAL SRL figurează cu o datorie de aproape 5 miliarde lei (mai exact -4.804.940.000 lei), plus dobânzi şi penalităţi de aproape 3 miliarde lei (2.936.600.000 lei). Aceeaşi societate mai are obligaţii restante la bugetul asigurărilor de sănătate în valoare de 11 milioane lei, iar la bugetul asigurărilor sociale de stat înregistrează o datorie de încă 25 milioane lei. Tot pe lista datornicilor se află şi o altă firmă la care Onaca este acţionar -S.C. SPLENDID BEACH SRL -care inregistrează debite la bugetul de stat în valoare de 58 milioane lei, plus dobânzi şi penalităţi de încă 35 milioane lei.

Este “SPLENDID” să te lauzi cu locul şapte în topul celor mai bogaţi politicieni, dar eşti “BITCH” daca nu aminteşti că ai datorii de peste 7 miliarde de lei.