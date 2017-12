Dumitru Antonescu, simbolul Farului, a încetat din viață

Fotbalul constănțean și românesc este mai sărac după decesul celui care a fost Dumitru Antonescu, simbolul formației Farul Constanța, care a încetat din viață luni, la vârsta de 71 de ani, într-un spital din Bucureşti, în urma unei boli incurabile. Fostul căpitan al „alb-albaștrilor”, omul care a îmbrăcat tricoul echipei constănțene în 400 de meciuri disputate în primul eșalon al fotbalului românesc, a evoluat pentru FC Constanța, fosta denumire a Farului, în perioada 1967-1983, deţinând un record greu de egalat. Dumitru Antonescu a evoluat de 14 ori în echipa naţională a României, jucând în cea mai categorică victorie din istoria tricolorilor, 9-0 cu Finlanda. În perioada 1972-1975, Dumitru Antonescu s-a clasat de trei ori între primii zece fotbaliști români, în 1973 ocupând locul 4 în ancheta de final de an, după Dinu, Dumitru și Dobrin. A primit titlul de Maestru Emerit al Sportului în 1975.

„S-A DUS SIMBOLUL CONSTANȚEI, CEL MAI MARE FOTBALIST PE CARE L-A AVUT FARUL”

Dumitru Antonescu a debutat în tricoul alb-albastru în februarie 1967, într-un meci cu Petrolul Ploiești, scor 1-0, iar în cariera sa a înfruntat fotbaliști de valoare, atât pe plan intern, cât și internațional: Nicolae Dobrin, Mircea Lucescu, Florea Dumitrache, Cornel Dinu, Anghel Iordănescu, Liță Dumitru, Michel Platini, Mario Kempes, Jairzinho, Toastao, Johan Neeskens sau Johan Cruyff. A impresionat în cariera sa prin devotament și spirit de luptă dus până la sacrificiu, fiind omul în jurul căruia „marinarii” au alcătuit o echipă care lupta de la egal la egal cu Steaua și Dinamo.

Foștii prieteni și coechipieri regretă despărțirea de Dumitru Antonescu, un om de valoare și un prieten adevărat.

„Este o mare pierdere pentru lumea sportivă din Constanța. A dispărut unul dintre fotbaliștii emblematici ai Dobrogei, un adevărat model de fotbalist. A trăit o lume întreagă lângă fotbal, a iubit fotbalul și, din păcate, i-a venit ceasul mai devreme decât ne așteptam cu toții. Îmi aduc aminte că eram doar un puști prin 1973, când am venit la Farul și l-am cunoscut pe nea Mitică. Erau alte vremuri, când stabilitatea la un club avea alte dimensiuni. De când a terminat junioratul și până s-a lăsat, a jucat doar la Farul și a avut o carieră longevivă. De multe ori, glumeam și îi spuneam că o să-l ducem cu căruciorul pe teren și tot o să joace mai bine decât alții. Fotbalul i-a dat mult, dar i-a și luat mult. Sunt atât de multe întâmplări fericite, dar și mai puțin fericite, pe care le-am trăit împreună! Am promovat de două ori, am retrogradat de două ori. Mi-l voi aminti mereu ca pe un om optimist, care a făcut cinste fotbalului și ar trebui să rămână un exemplu de perseverență și dorință pentru viitoarele generații de fotbaliști. Suntem un pic descumpăniți, dar trebuie să-l conducem cu demnitate pe ultimul drum. Suntem alături de familie, Dumnezeu să-i ierte și să-l odihnească!”, a spus fostul său coleg Paul Peniu, președintele Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”.

„Este o zi tristă pentru sportul constănțean. A fost un om de o modestie extrordinară, care și-a dăruit tinerețea și viața pentru Farul. Tot timpul spunea „Hai să câștigăm pentru Farul și pentru Constanța“, nu s-a gândit niciodată doar la el. Cel mai mare și cel mai fidel fotbalist pe care l-a avut vreodată Constanța! Nu a trădat niciodată pe Farul și trebuie să-i purtăm un respect și o stimă deosebite! Merită să fie iubit și omagiat pentru tot ceea ce a făcut!”, a declarat Ion Constantinescu, unul dintre cei mai buni prieteni ai fostului mare fotbalist.

„S-a dus simbolul Constanței, cel mai mare fotbalist pe care l-a avut Farul. Nu am mai văzut un om cu un asemenea caracter și un fotbalist ca Mitică, prietenul meu de o viață. Era căpitanul nostru, ne mobiliza pe toți în momentele grele. Când am venit la Constanța m-a luat sub aripa lui, era ca fratele meu. Îmi amintesc meciul cu Rapid, din ultima etapă, prin 1979, când nici nu puteam să mânânc de emoții. M-am ridicat de la masă, chiar dacă nea Gigi Ola, antrenorul de-atunci, nu lăsa pe nimeni să plece până nu termina el. Au venit după mine Antonescu, Ștefănescu și Nistor și m-au ajutat. „Ne apărăm și murim pe teren“ - așa mi-au spus toți și am câștigat cu 2-1. Știam că, dacă trece vreun adversar de mine, venea Antonescu la dublaj. Acum, nu mai dublează pe nimeni. Așa o să plecăm cu toții, fără să supărăm pe nimeni”, a spus, cu lacrimi în ochi, un alt prieten foarte bun, Mihai Turcu.

„Pentru mine, în fotbalul constănțean este numărul 1. Un om deosebit, foarte modest, care a iubit fotbalul și pe Farul. Era serios, dar ținea și la glume și știa să ne adune pe toți lângă el în vestiar. Un adevărat căpitan! A rămas dedicat fotbalului și după ce a încheiat cariera de jucător și s-a apucat de antrenorat. Din păcate, pleacă dintre noi o mare personalitate a orașului și a fotbalului constănțean”, a adăugat un alt fost coleg, Constantin Gache.

„Am anunțat deja federația și vom cere ca vineri, la Bacău, să ținem un moment de reculegere și să evoluăm cu banderole negre. Farul, Constanța și fotbalul românesc pierd un adevărat simbol, pentru că nea Mitică Antonescu este printre puținii fotbaliști cu 400 de meciuri în prima ligă, toate pentru o singură echipă”, a spus Auraș Brașoveanu, președintele FC Farul.

Astăzi un mare farist, poate cel mai mare, Dumitru Antonescu, s-a stins din viaţă. Academia Farul transmite condoleanţe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!

Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” şi Fotbal Club Viitorul îşi exprimă regretul pentru dispariţia celui mai titrat jucător din istoria Farului, Dumitru Antonescu, omul care a adunat cele mai multe prezenţe pe prima scenă fotbalistică a ţării din istoria fotbalului constănţean. Sincere condoleanţe familiei îndoliate! Odihneşte-te în pace, Mitică Antonescu!

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei îndoliate!

Trupul neînsuflețit al lui Dumitru Antonescu va fi depus marți seară, la Casa mortuară a Cimitirului Central din Constanţa, iar înmormântarea va avea loc joi, la ora 12.00, la Cimitirul Central.