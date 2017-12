Elena Udrea poate fi urmărită penal

Fostul ministru al Dezvoltării Elena Udrea s-a mai lipit de un dosar penal. Asta deoarece 147 de colegi de-ai ei din Camera Deputaților au încuviințat urmărirea penală pentru instigare la luare de mită în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din 2009. În discursul dinaintea votului, Udrea le-a spus colegilor deputați că i-ar face un bine dacă ar vota pentru urmărirea penală, pentru că nu vrea să se spună despre ea că se sustrage anchetei. Cu toate acestea, fosta protejată a lui Traian Băsescu nu s-a sfiit să atace violent atât Legislativul, cât și binomul SRI - DNA. „Fricoşi şi mânaţi de interese meschine, nu am făcut nimic din ceea ce trebuia să facem pentru ca sistemul să nu prindă puterea pe care a prins-o astăzi în România. (...) Personal, mă simt ca într-un moment de stand-up comedy sau de stand-up tragicomedy. Am toate motivele să solicit la Cartea Recordurilor să se înregistreze acest caz. N-a mai existat niciodată un parlamentar împotriva căruia să se formuleze 16 cereri de arestare preventivă, de reţinere, de urmărire penală, şi totul într-un an şi jumătate... Parlamentul acesta este cel mai laș și nepregătit din istoria de după '89. Am scăpat Serviciile de sub control. Nu se mai poate respira în România fără ca un băiat cu ochi albaștri să fie implicat. Ne-am întors pe vremea lui Ceaușescu, totul este raportat la noua Securitate. Am transformat Parlamentul în cârpa sistemului”, a subliniat Udrea. Culmea este că fosta protejată a lui Băsescu a uitat să spună în discursul său că ea și preaiubitul său fost conducător au făcut parte din nomenclatura care a susținut orbește sistemul pe care acum îl blamează și care i-a mai făcut un dosar penal.

UDREA, SFORAR FINANCIAR PENTRU PDL?

Procurorii au declarat în urmă cu câteva zile că, pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din anul 2009, au fost colectate sume de bani provenite din infracţiuni, care au fost folosite ulterior pentru plata unor servicii prestate de anumite firme. „În baza probelor, Udrea i-a determinat pe Gheorghe Nastasia, secretarul general al Ministerului Turismului, precum și pe Tarhon Victor, președintele Consiliului Județean Tulcea (instituție care primea finanțare și de la Ministerul Turismului pe diferite proiecte) să ceară reprezentanților unor societăți comerciale care aveau contracte cu cele două instituții să achite contravaloarea unor servicii de publicitate furnizate în cadrul campaniei electorale. Plata s-a realizat în baza unor contracte fictive, iar legătura dintre persoanele care obțineau fondurile infracționale și prestatorii de servicii a fost realizată de către Udrea“, au punctat procurorii.