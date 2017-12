Elena Udrea, urmărită într-un nou dosar penal?

Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, solicită sesizarea Camerei Deputaţilor pentru urmărirea penală a Elenei Udrea, pentru instigare la luare de mită privind campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din 2009, transmite Agerpres. „Procurorul-şef al DNA a transmis procurorului general al Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție referatul cauzei, în vederea sesizării Camerei Deputaţilor pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de Elena Gabriela Udrea, deputat în Parlamentul României, la data faptelor ministru al Turismului, pentru două infracţiuni de instigare la luare de mită, care ar fi fost săvârşite în exercitarea funcţiei ministeriale. Cauza are ca obiect fapte prin care, pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din anul 2009, au fost colectate sume de bani provenite din infracţiuni, care au fost folosite ulterior pentru plata unor servicii prestate în campania electorală“, se precizează într-un comunicat al DNA.

ELENA UDREA O ATACĂ PE KOVESI: „ÎNCEARCĂ SĂ SCAPE DE CUCUVEAUA MOV“

După ce DNA a cerut sesizarea Camerei Deputaţilor pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale, Elena Udrea a luat foc. Ea spune, potrivit stiripesurse.ro, că tot ceea ce se întâmplă acum este pentru a se acoperi scandalul în care este implicată şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi. „De când am fost chemată la DNA şi am fost pusă sub acuzare nu s-a mai întâmplat nimic. Acum vor să acopere scandalul cucuvelei mov. Cei care au cerut unei firme să facă sponsorizări sunt lideri politici PDL. Nu am inventat eu politica şi campania electorală în ţara asta. Aveau ei nevoie de instigarea mea ca să obţină bani? E cusută cu aţă mov. Doamna Kovesi vrea să acopere scandalul în care se află. Să răspundă dacă a folosit acel mail, că, dacă a transmis date secrete prin intermediul său, asta e faptă penală“, a declarat Udrea la un post de televiziune. Ea și-a continuat atacul și pe Facebook: „Kovesi încearcă să scape de cucuveaua mov, folosindu-se de mine! De data aceasta, rahatul în care se află nu poate fi acoperit nici dacă m-ar lapida personal!“.