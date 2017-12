Euro-derby în handbalul românesc: HCM Constanţa - UCM Reşiţa

Deschidere de gală în returul Ligii Naţionale masculine de handbal... reprezentantele României în cupele europene, HCM Constanţa şi UCM Reşiţa, promit sîmbătă, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor, un duel la înălţime pentru supremaţia naţională. Campioana atacă returul de pe primul loc, cu 23 de puncte, şapte mai mult decît adversara din această dimineaţă. În tur, în noua sală de la Drobeta Turnu-Severin, acolo unde reşiţenii dispută meciurile pînă la renovarea terenului propriu, echipa antrenată de selecţionerul Lucian Râşniţă s-a impus cu 29-24, la capătul unui meci pe care l-au controlat cu autoritate şi în care portarul Ionuţ Rudi Stănescu, cel mai bun handbalist al anului trecut, a făcut minuni, ca de atîtea ori. ”Am intrat mult mai motivaţi atunci, iar Reşiţa nu excela în omogenitate, doar ce fusese preluată de domnul Omer. Situaţia s-a schimbat, i-am urmărit pe casete, iar jocul lor s-a îmbunătăţit considerabil. Va fi un meci greu... antrenorul Omer va dori să cîştige împotriva Constanţei. Dar noi ne vom respecta blazonul, sîntem campioni şi lideri în clasament şi n-ar trebui să avem foarte multe probleme. Nu-mi doresc decît ca sala să fie foarte plină şi promit suporterilor un spectacol pe cinste”, a declarat conducătorul de joc al Municipalului, Marius ”Pablo” Stavrositu. Într-adevăr, partida va fi una în care orgoliile vor cîntări enorm în exprimarea pe teren a celor două echipe. Pe lîngă antrenorul Aihan Omer, alţi doi campioni cu Handbal Club Municipal Constanţa, Adrian Tucanu şi Bojan Butulija, revin ca adversari în Sala Sporturilor. ”Jucători buni, experimentaţi şi un antrenor care vrea să arate că nu a plecat la un outsider. Vin să se bată, sîntem convinşi de acest lucru. Dar echipa mai bună trebuie să cîştige şi aceea sîntem noi. Publicul va fi de nota o sută, sînt sigur, avem nevoie de un sprijin în plus”, a comentat, la finalul antrenamentului de vineri, Mihai Timofte, extrema HCM-ului.

Reşiţa luptă pentru puncte

Lotul bănăţenilor a făcut deplasarea cu autocarul încă de joi, iar vineri oaspeţii au avut programat antrenamentul de acomodare cu Sala Sporturilor. Sigur că trei oameni nu aveau nevoie de aşa ceva... antrenorul Aihan Omer revenea în Sala Sporturilor după trei ani de succese cu formaţia de pe Litoral, interii Adrian Tucanu şi Bojan Butulija, de asemenea, erau obişnuiţi cu locuri, la fel extrema Florin Ciubotariu, component al lotului naţional. Cei care le-au ieşit în întîmpinare au fost directorul executiv al HCM, Nurhan Ali, şi directorul Direcţiei pentru Sport, Elena Frîncu. Omer a păşit pe terenul pe care a obţinut atîtea succese cu zîmbetul pe buze, dar şi cu mari emoţii: ”Am venit acasă, la familie, mă bucur că mi-am întîlnit colegii, prietenii, foştii jucători. Este un sentiment plăcut”. Tehnicianul constănţean a comentat modul în care vede partida de sîmbătă: ”Este un meci interesant. HCM nu are voie să facă paşi greşiţi în drumul spre titlu. Noi sîntem mai relaxaţi, vom juca dizinvolt, fără trac. Sper să facem un joc bun care să contribuie la spectacolul handbalistic din teren. Îmi doresc ca spectatorii să mă primească cu respect, pentru că am muncit şi am adus rezultate oraşului natal. Partida va stîrni ambiţii din partea jucătorilor, fără doar şi poate, dar nu pentru antrenori. Fiecare este normal să-şi dorescă victoria”. ”M-am simţit foarte bine aici cu echipa naţională, mai ales că am fost la debutul unui meci oficial. Atmosfera în tribune a fost senzaţională. Ne dorim victoria şi sper să iasă un meci de calitate”, a declarat internaţionalul Florin Ciubotariu, calificat cu reprezentativa României în barajul european, cu Suedia.

Duel tactic... la înălţime

”Prevăd un retur foarte dificil. Toată lumea este cu ochii pe noi şi nu-şi doreşte să mai luăm un titlu. Toate meciurile vor fi grele. UCM Reşiţa este o echipă tînără, în formare, care are avantajul antrenorului Aihan Omer, care cunoaşte atît de bine jocul nostru. Sper şi sînt convins că antrenorul Lucian Râşniţă a pregătit ceva surprize omologului constănţean. Este o partidă a orgoliilor între antrenori, fostul şi actualul tehnician al formaţiei HCM Constanţa. Îmi doresc din tot sufletul victoria, pentru mine nu există altă variantă, pentru că ne-ar îndepărta de cîştigarea campionatului”, a prefaţat directorul executiv Nurhan Ali euro-duelul dintre HCM Constanţa şi UCM Reşiţa, care începe sîmbătă, la ora 11.00, în Sala Sporturilor şi va fi transmis în direct de TV Neptun. Partida va fi arbitrată de cuplul Marta şi Hendrea din Baia Mare.

Pe lîngă duelul care ne interesează în mod direct, etapa inaugurală a returului programează sîmbătă, la Bucureşti, un alt super-meci... Dinamo - Steaua, de la ora 19.00. Celelalte partide ale rundei sînt: Bucovina Suceava - CSM Medgidia, Poli Iaşi - Pandurii Tg. Jiu, U. Agronomia Cluj - HCM Braşov, Minaur Baia Mare - Uztel Ploieşti şi HCM Bistriţa - Poli Timişoara.

Clasament

1. HCM Constanţa 13 11 1 1 386-318 23

2. Steaua Bucureşti 13 11 0 2 440-376 22

3. Dinamo Bucureşti 13 10 1 2 447-368 21

4. Uztel Ploieşti 13 8 1 4 365-346 17

5. UCM Reşiţa 13 6 4 3 416-381 16

6. CSM Medgidia 13 6 1 6 409-403 13

7. Bucovina Suceava 13 6 1 6 372-406 13

8. Poli Timişoara 13 5 2 6 364-359 12

9. Minaur Baia Mare 13 6 0 7 395-393 12

10. Pandurii Tg. Jiu 13 5 1 7 370-376 11

11. HCM Bistriţa 13 5 0 8 335-362 10

12. HCM Braşov 13 3 1 9 330-354 7

13. U. Agronomia Cluj 13 2 1 10 310-393 5

14. Poli Iaşi 13 0 0 13 329-433 0

Biletele la meciul de handbal masculin dintre HCM Constanţa şi CSM Reşiţa, din etapa a 14-a a LN, programat sîmbătă, 3 februarie 2007, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor din Constanţa, se pot procura de la chioşcurile “Telegraf” din următoarele zone: Delfinariu, Balada, Gară Staţie 40, 41, 43, Poşta Centru şi Sala Sporturilor.