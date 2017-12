Fără curent electric în Constanța!

20:24:59 / 27 Ianuarie 2015

ENEL sunt neseriosi

In Lazu curentul electric a revenit dupa ora 20, cine se face vinovat sa raspunda pentru ne-a lasat in plina iarna fara curent pentru o reparatie care se putea face cu multe veri in urma de cand facem noi sesizariprivitor la situatiile de pe timpul iernii.Mitocani cei care raspund la te. de sesizari.