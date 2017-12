Fără remize la Trofeul “Telegraf”

09:53:36 / 20 Ianuarie 2015

comentatorii de la TV Neptun au facut-o de oaie !

Sarmanii "comentatori" TV de duminica seara, tot ii dadeau cu Cristi Schiopu ca a dat un sut pe langa poarta, facand mistouri ca a tras ca la o poarta de 7 metri de pe teren mare, aluzii ca nu e obisnuit si cu portile mai mici de la fotbal in sala. Bai ignorantilor, Cristi Schiopu e atat de putin obisnuit sutul la poarta de handbal, incat e un fost (recent) GOLGHETER al COMPETITIEI, IN CALITATE DE FUNDAS !!... cred ca singurul fundas-golgheter in istoria Trofeului Telegraf!... asta trebuia sa subliniati, nu mistourile voastre cu poarta mare... Mi-e si mila/sila de voi, "comentatorii lu' Peste"! Semnez: suporter Murfatlar! ;)