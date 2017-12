„Fascinația Mării”, la Cercul Militar

Cercul Militar Constanţa, împreună cu Cenaclul literar „Mihail Sadoveanu”, sub patronajul Statului Major al Forţelor Navale şi al Secţiei tradiţii şi cultură militară din Statul Major General, organizează cea de-a III-a ediție a Concursului Naţional de Creaţie Literară „Fascinaţia mării”. Sâmbătă, la ora 17.00, în sala de concerte a Cercului Militar are loc festivitatea de premiere. Concursul a fost deschis în luna iunie, când numeroși creatori de gen din cercurile militare, instituţiile militare de învăţământ, unităţile militare şi alte instituţii de cultură din afara Ministerului Apărării Naţionale s-au angajat să transmită prin lucrările lor imaginea metaforică a „fascinaţiei mării”. Tema competiției din acest an - structurată pe cele două secțiuni de poezie și proză scurtă - este „Marea şi oamenii ei”. Această ediție este realizată și cu sprijinul partenerilor Liga Maiștrilor Militari de Marină și Careul Artelor „Amfora”.

