Fashiontv România a participat la Festivalul Internaţional de Film Shanghai

Echipa Fashiontv România a participat la cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internaţional de Film Shanghai, care a avut loc între 11-19 iunie, la premiera pe continentul asiatic a lungmetrajului marca F Films: „Exodus To Shanghai”. Filmul, în regia englezului Anthony Hickox, recunoscut pentru alte producții cinematografie de succes, are în distribuție actori precum: Markus von Lingen, Maia Morgenstern, Yaara Benben și Alexandre Nguyen.

La eveniment au fost prezente și cele mai noi modele Fashiontv, câștigătoarele concursului de frumusețe Miss Universitas, organizat la începutul lunii iunie de către Fashiontv. Frumoasele tinere au strălucit în lumina reflectoarelor și pe covorul roșu alături de actorii din film, personalități din lumea cinematografiei și a modei.

Filmat în România, „Exodus to Shanghai” are la bază o poveste inspirată din fapte reale. Fannia este o violonistă evreică din New York care își perfecționează studiile de vioară la Viena. Aceasta se îndrăgostește de Bruce, nepotul lui dr. Ho, care este un violonist talentat, dar și un maestru al artelor marțiale. Iubirea lor este întreruptă de invazia naziștilor în Austria, în anul 1938, de aceea ei iau decizia să plece în Shanghai. Singurul care emite vize pentru sute de evrei este consulul chinez la Viena, dr. Feng Shan Ho, care îi ajută pe aceștia să ajungă în Shanghai, pe parcursul unei călătorii incitante și pline de acțiune.

Realizarea lungmetrajului a fost posibilă datorită sprijinului oferit de Camera de Comerț Bilaterală România - China, prin reprezentantul său, Wang Yan. Fashiontv România a fost producătorul general al filmului pe întreaga perioadă de filmare.

Citește și:

Fashion TV a prezentat „Exodus to Shanghai“ la Berlin