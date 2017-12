Făt operat intrauterin. Vezi rezultatele!

Un făt a fost supus, în premieră, la Bucureşti, unei intervenţii chirurgicale intrauterine cu laser, pentru o anomalie congenitală rară care i-ar fi putut provoca amputarea mâinii. Intervenţia a fost realizată în săptămâna a 26-a de sarcină, la Spitalul „Regina Maria“ Băneasa, de doctorul Hadi Rahimian, specialist în chirurgie fetală.

Anastasia s-a născut la 37 de săptămâni, perfect sănătoasă. ”Sarcina a decurs absolut normal până în luna a treia, când am aflat de la medicul meu curant din Craiova că există o problemă. Ecografia a evidenţiat o bridă amniotică, o bandă fibroasă care ar fi putut să se înfăşoare strâns în jurul mâinii sau piciorului copilului. M-am speriat în primul moment, însă imediat am început să mă gândesc la soluţii. Nu ştiam ce să cred, mai ales că ceea ce aflasem era de-a dreptul înfricoşător, deoarece bebeluşul s-ar fi putut naşte cu malformaţii”, a declarat mama Anastasiei, citată în comunicatul spitalului. Brida amniotică este o anomalie congenitală rară care apare atunci când amnionul, membrana internă a sacului amniotic în care se dezvoltă fătul, se rupe. Apar benzi fibroase care se pot înfășura strâns în jurul copilului, cu afectarea circulaţiei din zona respectivă. Mâinile şi picioarele sunt porţiunile cele mai lezate, însă brida amniotică poate deteriora faţa, braţele, membrele inferioare sau degetele de la picioare. Efectele pot varia, de la apariţia unor şanţuri la nivelul pielii până la deformarea severă sau chiar amputaţia membrului respectiv. Cauza formării bridelor amniotice nu este pe deplin cunoscută şi se consideră că acestea apar din întâmplare, neexistând o cauză genetică. Cea mai acceptată teorie este aceea că, la un moment dat în sarcină, între ziua a 28-a după concepţie şi săptămâna a 18-a de sarcină, membrana internă a sacului amniotic (amnionul) se rupe, fără afectarea membranei externe (corionului). Fătul continuă să plutească în lichidul amniotic, însă este expus la acele benzi fibroase rezultate din ruperea amnionului.

Bridele amniotice fiind subţiri, ele nu pot fi uşor identificate la ecografia prenatală şi în multe cazuri sunt diagnosticate la naştere. Incidenţa estimată variază larg, între 1 la 12.000 şi 1 la 15.000 de nou-născuţi. ”Am vrut o a doua părere de la alţi medici care să-mi confirme primul diagnostic. Deşi am consultat încă trei specialişti, în mod surprinzător am primit răspunsuri diferite şi, astfel, speranţa că totuşi nu era vorba despre brida amniotică a început să crească în noi”, a spus mama. Dr. Hadi Rahimian, medic primar obstetrică-ginecologie şi specialist în medicina materno-fetală, având o experienţă însemnată în diagnosticarea ecografică şi tratamentul chirurgical intrauterin ghidat ecografic al unor variate anomalii sau malformaţii congenitale, a confirmat diagnosticul de bride amniotice. Brida amniotică poate fi evidenţiată la ecografia efectuată în jurul vârstei de 12 săptămâni de sarcină. Deşi este dificil ca benzile fibroase să fie vizualizate ecografic din cauza dimensiunilor lor mici, afecţiunea este detectată indirect, pe baza defectelor pe care acestea le produc asupra părţii de corp afectate. În cazurile moderate, benzile se înfăşoară în jurul degetelor de la mâini sau picioare, rezultând în amputaţia sau fuziunea degetelor. Benzile care se înfăşoară la nivelul feţei copilului pot duce la apariţia despicăturii de buză (buză de iepure) sau de palat (palatoschizis). Piciorul strâmb poate apărea atunci când brida încercuieşte piciorul, producând restricţia mişcării acestuia. Înfăşurarea severă în jurul braţelor determină amputaţii majore. Cazurile cele mai severe, care pot pune în pericol viaţa fătului, apar atunci când brida amniotică se înfăşoară în jurul unor structuri vitale, cum ar fi capul sau cordonul ombilical. În cazurile severe, chirurgia fetală poate fi singura opţiune. ”Împreună cu soţul meu am hotărât să nu ne asumăm niciun risc pentru copil. Două săptămâni mai târziu, în săptămâna 26 de sarcină, intervenţia a avut loc în spitalul Băneasa. După operaţie, dr. Rahimian mi-a spus că totul a decurs normal, că fetiţa este bine şi mi-a confirmat că decizia de a face intervenţia a fost cea corectă, întrucât una din bride era deja înconjurată în jurul mâinii copilului”, a spus mama. După intervenţie, mama şi copilul au fost urmăriţi atent pe toată durata sarcinii, până la naştere, pentru monitorizarea dezvoltării extremităţii afectate. Chirurgia fetală prezintă riscuri, incluzând naşterea prematură, infecţia sau