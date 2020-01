FC Farul a transferat un fost internațional moldovean de tineret

Site-ul oficial al FC Farul Constanța a anunțat marți transferul fostului internațional moldovean de tineret Ion Cărăruș. Mijlocașul în vârstă de 23 de ani, care poate evolua atât în fața apărării, dar și în rol ofensiv, a semnat contractul cu FC Farul, după ce s-a pregătit timp de o săptămână sub comanda lui Ianis Zicu și a evoluat în partida de verificare cu echipa sub 19 ani a clubului constănțean. Crescut la Academia de Fotbal Zimbru Chișinău, Cărăruș a plecat la doar 16 ani și jumătate în Portugalia, la SC Braga, unde a efectuat ultima parte a junioratului și a jucat pentru echipa de tineret. La seniori, fotbalistul din Republica Moldova, care deține și cetățenie română, a evoluat la formațiile Peniche (Portugalia), Zimbru Chișinău, Zaria Bălți, Știința Miroslava și Harnosand (Suedia).

„Pentru mine, Farul este o opțiune importantă ca să progresez ca jucător, mi-a plăcut ce a propus clubul și ce obiective are. Este o echipă de tradiție, care-și dorește promovarea și asta visez și eu, să ajung mai sus. Este prea devreme totuși să vorbim despre promovare, o luăm pas cu pas, iar la final tragem linie și poate o să fim acolo, sus în clasament”, a spus noul jucător al echipei noastre, care și-a făcut o scurtă prezentare: „La 16 ani și jumătate am plecat de acasă și am semnat cu Braga. A fost destul de greu, mai ales că nu cunoșteam limba portugheză, dar m-am adaptat și a fost o perioadă bună. Am jucat la echipa națională sub 21 de ani a Republicii Moldova, cu care am terminat pe locul secund la un turneu puternic în Rusia. În ultimul sezon, am evoluat la o echipă din Suedia, o alegere făcută într-un moment în cariera mea în care am fost nevoit să am continuitate. Fiecare jucător visează la echipa națională și sper ca și eu să ajung acolo”. În scurta sa carieră, Cărăruș a contabilizat 14 meciuri în Divizia Națională din Republica Moldova, 19 jocuri în Liga a 2-a și a debutat în UEFA Europa League.

Sâmbătă, 25 ianuarie, de la ora 11.00, la Tuzla, FC Farul Constanța va disputa un meci amical cu echipa din Liga a 3-a CS Poseidon Limanu-2 Mai.