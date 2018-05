FC Viitorul 2006 a câștigat Dolphin Cup 2018

A VI-a ediție a turneului „Dolphin Cup” la categoriile 2006 și 2007 s-a încheiat duminică, pe terenurile Complexului Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, Învingătoarele din acest an au fost echipele FC Viitorul, la categoria 2006, 5-0 în finala cu Prosport Academy, și Cautis București, la categoria, 2007, 4-1 în ultimul act, cu New Stars București.

Rezultate FC Viitorul 2006 - în Grupa A: 4-1 (au marcat: Sali, Băsceanu, Gică, Ciucă) cu Zimbru Chișinău, 5-1 (Sali 2, Băsceanu, Poturlu, Gordin) cu Prosport Academy, 6-1 (Sali 4, Tudor, Poturlu) cu Victoria Delta Tulcea, 1-1 (Raftu) cu Interstar Sibiu și 6-1 (Sali 3, Băsceanu, Tudor, Gică) cu Luceafărul Brăila; semifinale: 5-0 (Băsceanu 2, Poturlu, Tudor, Dragnea) cu CSM Focșani; finala mare: 5-0 (Sali, Băsceanu, Poturlu, Gică, Raftu) cu Prosport Academy.

Lotul Academiei Hagi 2006 care a participat la Dolphin Cup 2018: Alberto Cimpoeșu și Rafael Munteanu - portari; Cosmin Irimia, Mario Dudu, Cătălin Cusmenco, Alexandru Mititelu, Albert Ciucă, David Poturlu, Mario Raftu, Ramon Giurgiu, Alessio Tudor, Luca Băsceanu, Eduard Gordin, Sergiu Gică, Enes Sali, Rareș Dragnea și Ionuț Cercel - jucători de câmp. Antrenor: Stelian Caluda. Director coordonator: Mihai Stere.

La categoria 2007, FC Viitorul a ocupat locul 3. Rezultate FC Viitorul 2007 - în Grupa A: 1-2 (a înscris: Băncilă) cu Prosport Focșani, 2-4 (Băncilă, Cornei) cu Interstar Sibiu, 8-1 (Tănase 3, Pătru 2, Miriță, Iliescu, Sima) cu Ilie Oană, 2-0 (Băncilă, Roman) cu Dinamo București și 3-0 (Băncilă 2, Tănase) cu New Stars București; semifinale: 1-6 cu Cautis București; finala mică: 2-1 (Pătru, Lehăduș) cu Concordia Chiajna.

Lotul Academiei Hagi 2007, care a participat la Dolphin Cup 2018: Andrei Maer și Edgar Cadar - portari; Ștefan Beu, Matei Nanciu, Sebastian Stoenciu, Darius Dragomir, Dragoș Rîpeanu, Mihai Iliescu, Eduard Belecciu, Mario Roman, David Pătru, Raul Cornei, Paris Tănase, Ianis Popa, Cristi Sima, Darius Băncilă, Andrei Lehăduș și Antonio Miriță - jucători de câmp. Antrenor: Florin Burcea. Director coordonator: Mihai Stere.

Premii speciale -

CATEGORIA 2006

Cel mai bun portar: Iustin Chirilă (Interstar Sibiu)

Cel mai bun jucător: Luca Băsceanu (FC Viitorul)

Golgheter: Enes Sali (FC Viitorul)

CATEGORIA 2007

Cel mai bun portar: Dragoș Enache (Prosport Focșani)

Cel mai bun jucător: Robert Necșulescu (Cautis București)

Golgheter: Luca Bărbulescu (New Stars București)