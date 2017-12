Fiecare cu ai lui

SUSŢII MIŞCAREA - EŞTI EXCLUS PDL este un partid ciufulit de frământări interne, o formaţiune care încă îşi mai caută identitatea politică, un partiduleţ care are probleme interne. Deşi ar fi trebuit să-şi revină după atâtea luni de la eşecul din alegeri, PDL încă pozează într-un partid anorexic, fără vlagă. Suntem convinşi că imaginaţia şi sinapsele transpirate ale unor pedelişti au fost date peste cap atunci când şi-au făcut apariţia pe eşichierul politic Partidul Popular şi fundaţia “mişcătoare” creată de Traian Băsescu şi consilierii săi. Mirosul unei noi oportunităţi îmbie. Dar pedeliştii ar trebui să se gândească bine ce vor, pentru că liderul senatorilor democrat-liberali, Mircea Toader, a avertizat că membrii PDL care vor susţine Mişcarea Populară (MP) riscă să fie excluşi din formaţiune. Toader spune că nu are rost ca membrii PDL să susţină obiectivele Mişcării, din moment ce sunt tot de dreapta: ”Există o recomandare în acest sens prin care dacă vrei să faci politică pe aceste măsuri, le faci în cadrul PDL şi nu în Mişcarea Populară. Nu am oprit pe nimeni să susţină orice punct de vedere, dar încercările astea de a racola din PDL nu sunt altceva decât o modalitate de a infirma celor din MP de a crea o dezbatere a celor care nu au făcut politică”.

NU E LOC DE UN ALT PARTID Vicepreşedintele PDL Ioan Oltean a declarat, vineri, că este exclusă varianta ca el să plece din partid şi să se alăture parlamentarilor democrat-liberali despre care există zvonuri că s-ar înscrie în Partidul Popular. Întrebat cum comentează informaţiile legate de plecarea Elenei Udrea, alături de alţi parlamentari din PDL, Oltean a răspuns: \"Contez pe seriozitatea acestor oameni şi pe seriozitatea Elenei Udrea, care a declarat de fiecare dată că nu va pleca din PDL şi că faptul că a pierdut alegerile nu este de natură a fi o cauză în această privinţă”. Totodată, el consideră că declaraţiile critice ale Elenei Udrea făcute la adresa modului în care conducerea PDL face opoziţie USL \"nu fac bine partidului, dar interesul conducerii nu e să sancţioneze\". Oltean apreciază că, în acest moment, nu este loc pe eşichierul politic românesc pentru un nou partid de dreapta, singura soluţie pentru o opoziţie puternică fiind coagularea acestor forţe în jurul PDL.