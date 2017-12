Filmul„Ana, mon amour”, regizat de Călin Peter Netzer, Ursul de Argint pentru montaj

Filmul „Ana, mon Amour”, regizat de Călin Peter Netzer, a primit Ursul de Argint la cea de-a 67-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, pentru pentru cel mai bun montaj, premiul fiind acordat Danei Bunescu,la ceremonia de premiere ce a avut loc sâmbătă seară, la Berlinale Palast.

De asemenea, filmul „Felicite”, regizat de Alain Gomis a primit Ursul de Argint, iar Ursul de Aur a revenit filmului „On Body and Soul/ A Teströl és Lélekröl”, regizat de regizoarea maghiară Ildikó Enyedi.

Festivalul de Film de la Berlin și-a desemnat sâmbătă seară câştigătorii celei de-a 67-a ediţii, ce se desfăşoară între 9-19 februarie, în capitala Germaniei.

Dana Bunescu a primit Ursul de Argint pentru montajul filmului ”Ana, mon amour”, pentru realizări artistice şi tehnice deosebite.

Pelicula a fost proiectată vineri seară în competiţia oficială. În 2013, regizorul Călin Peter Netzer a câştigat marele premiu la Berlin, Ursul de Aur, cu filmul "Poziţia copilului".

„Ana, mon amour” s-a bucurat de privilegiul de a fi ultimul film proiectat în cadrul competiţiei oficiale a prestigiosului festival de la Berlin.

„Ana, mon amour” este analiza unei poveşti de dragoste, o incursiune atipică ce surprinde cele mai tensionate şi delicate momente din evoluţia unui cuplu.

Directorul de imagine este Andrei Butică, montajul şi sound design-ul îi aparţin Danei Bunescu, decorurile sunt realizate de Mihaela Popescu, costumele de Augustina Stanciu, sunetul înregistrat de Andre Rigaut, iar machiajul a fost realizat de Christina Paul. Producatorii filmului sunt Călin Peter Netzer şi Oana Iancu. „Ana, mon amour" este o producţie Parada Film în co-producţie cu Augenschein Filmproduktion (DE) şi Sophie Dulac Productions (FR).

Scenariul este semnat de Călin Peter Netzer, Cezar Paul Bădescu şi Iulia Lumânare, şi a fost inspirat de romanul „Luminiţa, mon amour“ scris de Cezar Paul Bădescu.

Premiul Ursul de Aur de la Berlinală 2017 a revenit filmului „On Body and Soul/ A Teströl és Lélekröl” regizat de regizoarea Ildikó Enyedi din Ungaria. Premiul Ursul de Argint a fost decernat de Paul Verhoeven care a mărturisit că „juriul s-a îndrăgostit de acest film din cauza compasiunii”.

„A fost greu să facem acest film. Am vrut să vă prezentăm un film simplu ca un pahar de apă. A fost riscant. Toată echipa, colegii mei am crezut în el, dar nu am ştiut dacă publicul va fi de partea noastră. Acest film poate fi înţeles doar de inimile generoase.”, a declarat regizoarea ungară Ildikó Enyedi, vizibil emoţionată.

Premiul Ursul de Argint i-a revenit filmului „Felicite”, regizat de Alain Gomis.

Ursul de Argint pentru cel mai bun actor a fost acordat lui Georg Friedrich pentru „Helle Nechte/ Bright Nights”, regizat de Thomas Arslan.

Ursul de Argint pentru cea mai bună actriţă i-a revenit Kim Min-hee pentru rolul său fin filmul „On the beach at night alone”, regizat de Sang-soo Hong din Coreea.

Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor i-a fost acordat lui Aki Kaurismäki pentru filmul „ Toivon tuolla puolen/ The other Side of Hope”.

Ursul de Argint pentru filmul de artă care deschide noi perspective a fost acordat de actriţa Maggie Gyllenhaal pentru „Pokot/ Spoor”, regizat de Agnieszka Holland. „Trăim timpuri grele, avem nevoie de noi perspective, de filme curajoase, importante ce ating subiecte importante pentru planeta noastră. Vă mulţumesc”, şi-a încheiat regizoarea Agnieszka Holland discursul.

Berlinala 2017 a marcat şi o premieră, premiul pentru documentar, ce a revenit unui film „original, curajos despre fiinţele umane care îşi păstrează deminitatea” - premiu ce revenit documentarului „Ystad-Österlen/ Ghost Hunting”.

Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc la Berlinale Palast, fiind difuzată în direct pe site-ul evenimentului. Festivalul se va încheia odată cu proiecţia filmului ce a fost desemnat câştigător al trofeului Ursul de Aur.

Regizorul şi scenaristul olandez Paul Verhoeven este preşedintele juriului Berlinala 2017.

Berlinala atrage anual peste 450.000 de spectatori, peste 3.000 de jurnalişti din 80 de ţări, cu peste 400 de filme în program, fiind astfel, după Festivalul de la Cannes, cel mai important eveniment cinematografic european de profil.

Anul trecut, premiul Ursul de Aur a fost acordat filmului 'Fire at Sea' de Gianfranco Rosi.

Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, cunoscut ca Berlinale, este unul dintre cele mai importante festivale de film şi evenimente de profil din lume, fiind ţinut anual în Berlin.