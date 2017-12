Firmele îşi pot imprima singure tipizatele

2007 aduce schimbări şi pentru companiile de stat. Din acest an, Imprimeria Naţională îşi pierde monopolul privind tipărirea de documente pentru societăţile comerciale. Potrivit unui ordin al ministrului de Finanţe, Sebastian Vlădescu, agenţii economici vor putea să îşi imprime tipizatele chiar şi singuri. Pentru a le pune însă în circulaţie, va fi nevoie să solicite de la Ministerul de Finanţe o serie unică pentru companie. În plus, firmele vor fi obligate să anunţe cîte tipizate vor imprima într-un an. Cu toate că acest ordin distruge monopolul pe care îl deţinea Imprimeria Naţională, reprezentanţii acestei instituţii apreciază că nu vor pierde foarte mulţi bani. Ei spun că îşi vor păstra majoritatea clienţilor pentru că singurele companii care vor prefera să-şi elibereze singure tipizatele necesare vor fi doar marile societăţi.