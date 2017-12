Florin Piersic, pe scenă la 77 de ani

Actorul Florin Piersic a sărbătorit, ieri, împlinirea a 77 de ani, pe scena Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, interpretându-l pe şarmantul Pierre din spectacolul „Străini în noapte”, de Eric Assous, în regia lui Radu Beligan. „Pentru mine şi pentru toţi colegii mei, dvs. sunteţi inima noastră, oglinda noastră. Sunteţi tot ce avem noi mai bun. Să vă dea Dumnezeu atâtea bucurii câte am avut eu în această profesie”, a spus Florin Piersic, adresându-se publicului.

Chiar dacă spectacolul a avut două reprezentaţii, sala s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru admiratorii lui Florin Piersic, care i-au urat în cor „La mulţi ani!”.

Florin Piersic a spus că nu îi vine să creadă că a împlinit vârsta de 77 de ani. „Să fiu sănătos este singura mea dorinţă”, a spus Florin Piersic, precizând că îşi doreşte să poată juca în continuare. „Bucuria mea este cu adevărat că sunt pe scenă”, a conchis actorul.

Nu doar publicul i-a urat „La mulţi ani!” sărbătoritului, ci şi fiul său, Florin Piersic Jr. Acesta a postat pe contul său de Facebook o fotografie cu tatăl său din filmul „Pintea”, în dreptul căreia a scris, în limba engleză: „It’s father’s day. And that’s my all time fave of his stuff”/ „Este ziua tatălui. Şi acesta este filmul meu preferat din toate proiectele lui”.