Flotangiii

Cufundat în baia de mulţime, marinerul patriei se joacă gingaş cu flota comercială din hîrtie. Sistemul băii, unul cu aburi şi bulbuci, asigură, de dimineaţă pînă-n zori, circulaţia de vapori, exact cum se întîmplă pe Canalul Dunăre-Marea Neagră. Marinerul patriei se bălăceşte cot la cot cu navele de mare tonaj confecţionate din hîrtie creponată. Experienţa acumulată în postura de lup de mare îi permite să facă multe manevre şi viraje periculoase. Chiar în baia de mulţime, la un moment dat, sînt situaţii în care este destul de dificil să discuţi cu electoratul fără beretă pe această temă. A deprins bine marinerul tehnica scufundacului de meserie, tehnică ce îi permite să abordeze subiectele legate de flotă de pe fundul apei cu muştiucul în gură. În ultimii ani, flota din hîrtie a patriei s-a supradimensionat. Înainte, chiar cu mult înainte de a-şi face apariţia pe mapamond flota din hîrtie, viitoarele generaţii de politicieni proiectau pe brînci avioane din hîrtie de pus în geam. Sînt şi astăzi numeroşi parlamentari aerieni care în timpul sesiunilor parlamentare fac avioane creponate pentru a-şi omorî timpul şi grija care îi sufocă pentru binele naţiunii. Industria constructoare de nave din hîrtie şi-a propus să înlocuiască întreaga flotă comercială, aia autentică, de care nimeni nu mai are habar! Ea a fost proiectată după planuri măreţe şi tehnologii de ultimă oră. Vom avea o flotă din carton de disperat! De fapt, pînă la adevăratele lansări creponate la apă, danele Portului Constanţa vor fi populate cu panouri uriaşe de mare tonaj, inclusiv petroliere cu Sogunul la catarg. Sigur, din cînd în cînd, se mai lansează cîte un vrachier anemic la apă, dar, în loc de şampanie, se foloseşte descîntecul politic fără dop de plută. În materie de plută, mă refer strict la făcut pluta deasupra băii de mulţime, arhitecţii flotei dispărute sînt de neîntrecut! Nu le suflă nimeni în clăbuci. Precizez că, în diverse ipostaze, clăbucii reprezintă spuma tuturor discursurilor politice despre flota necunoscută şi marinarii ei flămînzi… Adevărul e că se construiesc nave din hîrtie în prostie! Cînd îl apucă dracii, marinerul patriei, căruia îi place să se joace de-a navigatorii şi vardiştii, scufundă una, două, pentru a avea ce trece la pierderi naturale, sau chiar negociază… În amintiri din copilărie, unii se jucau pînă crăpau mîţele de-a războiul naval. În anii democraţiei, record absolut, a dispărut o flotă întreagă fără să se fi tras măcar o salvă de tun contra sau să fi scăpat spre România o rachetă cu rază lungă de acţiune în mediul naval! Cada, banala cadă din apartamentele noastre muncitoreşti de altădată, a fost înlocuită cu baia de mulţime. Aici, printre numeroşii clăbuci produşi de anumite secreţii electorale, asistăm frecvent la lansări sau recuperări imaginare de nave comerciale. În fapt, zic unii cîrcotaşi, flota comercială a României circulă tot timpul pe sub nasul nostru sub o altă denumire şi distribuţie. Să fie oare adevărat? Chiar aşa să se întîmple? Flota de hîrtie are şi armatori din acelaşi aluat creponat. La ei, sărăcia figurează pe hîrtie, dar conturile personale în insulele cutare… Tot făcînd vapoare din hîrtie, au moştenit petroliere adevărate! Alţii au venit cu ele la Constanţa ca rezultat direct al producţiilor ridicate de pepeni din bostănăriile lor personale. Cert este că România a ajuns singura ţară din lume care se poate lăuda cu o flotă din hîrtie pe măsura aspiraţiilor conducătorilor săi iubiţi!