FMI îşi vizitează pacientul ieşit din coma electorală

UN NOU ACORD, TOT MAI POSIBIL Delegaţia Fondului Monetar Internaţional (FMI) vine astăzi la Bucureşti şi va rămâne în ţară până la 29 ianuarie, pentru a realiza a şaptea şi a opta evaluare a acordului stand-by cu România. Ca de obicei, troica creditorilor externi este completată de experţii Comisiei Europene şi Băncii Mondiale. FMI va discuta cu Guvernul Ponta evoluţiile recente ale economiei şi perspectivele micro & macro pentru 2013. Se va face o analiză a bugetului şi a modului în care (nu) s-au făcut reforme structurale şi privatizări. Cel mai important aspect însă este discuţia privind un nou acord, al treilea consecutiv din ultimii patru ani, care ar putea începe (sau nu) după încheierea celui curent. Părerile sunt împărţite. Pe de-o parte avem voci care spun că o nouă înţelegere cu Fondul ne poate ajuta să ne ţinem de treabă. Şi FMI are tot interesul să ne ţine sub papuc, căci are de recuperat câteva zeci de miliarde de euro de la noi, din contul sumei trase în primul acord. Pe de altă parte, mai mulţi economişti şi chiar şi guvernatorul băncii centrale, Mugur Isărescu, sugerează discret că ar fi timpul să ieşim de sub aripa FMI şi să arătăm pieţelor financiare că n-avem nevoie de dădacă. Isărescu a spus că finalizarea cu succes a acordului curent ne-ar oferi o bază bună pentru tot restul anului. În esenţă, România ar putea capitaliza boom-ul recent de încredere manifestat de investitorii străini faţă de situaţia economică şi politică. În plus, datoria faţă de FMI rămâne doar cea originală, ca să zicem aşa. În cadrul acordului prezent, după cum a zis şi premierul Victor Ponta, statul român nu a tras niciun eurocent din suma disponibilă (3,73 miliarde euro).

TERMENE PRELUNGITE? Ieri, premierul a avut întâlniri cu miniştrii care vor merge la negocieri cu FMI. Sistemul discuţiilor pregătitoare a fost implementat de viceguvernatorul BNR Florin Georgescu, fostul ministru de Finanţe. „Pe zona bugetară, România şi-a îndeplinit obligaţiile. Pe zona reformelor structurale avem întârzieri şi sper să obţinem o prelungire cu încă trei sau cinci luni a termenelor. 2012 a fost totuşi un an cu trei guverne, cu trei momente electorale tensionate. Zic că avem o justificare. Nu este vorba despre o negociere dură, ci de o opţiune a noastră”, a conchis Victor Ponta. Primele discuţii între FMI şi autorităţile române vor avea loc mâine.