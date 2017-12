Guvernul României a alocat Ministerului Sănătăţii (MS) fonduri suplimentare de opt milioane lei pentru completarea drepturilor salariale acordate personalului din sistemul sanitar, în lunile noiembrie şi decembrie ale acestui an. Secretarul de stat în MS, dr. Cristian Anton Irimie, i-a informat ieri, pe reprezentanţii „Sanitas” că, din cele opt milioane lei vor fi asigurate drepturile pentru aproximativ 8.000 de angajaţi, bugetari din 55 unităţi direct subordonate MS şi finanţate integral de la bugetul de stat (ex.: institute de sănătate publică, centre de transfuzii, centre de transplant etc), precum şi pentru cele 42 de direcţii de sănătate publice. De asemenea, oficialul MS a declarat că Legea 392/2009 privind diminuarea cheltuielilor de personal cu 15,5% lunar, până la sfârşitul anului nu prevede excepţii pentru niciun domeniu, ca urmare trebuie aplicată şi în sistemul sanitar. Dr. Irimie a precizat, însă, că managerii, cu acordul sindicatelor, au flexibilitatea de a identifica soluţiile necesare pentru reducerea cheltuielilor de personal fără a afecta activitatea medicală.