Forţa Democrată vrea să preia denumirea de “Partidul Democrat”

Tribunalul Bucureşti a admis, vineri, cererea de comasare prin absorbţie dintre PD, devenit PD-L, şi PLD, iar decizia poate fi contestată în cinci zile de la pronunţare. Preşedintele Forţei Democrate, Petre Roman, a declarat sîmbătă că formaţiunea pe care o conduce va apela la justiţie pentru a prelua denumirea de Partidul Democrat, acţiunea urmînd să fie iniţiată după ce decizia de înregistrare a PD-L va fi definitivă. Fost preşedinte al PD, Roman a precizat că hotărîrea în acest sens a fost luată prin votul Conferinţei Naţionale extraordinare a formaţiunii şi că procedura internă, de partid, a fost îndeplinită: \"Vrem să preluăm nu doar denumirea, ci vrem să readucem PD acolo unde a fost. PD s-a născut în 1993, ca partid de centru-stînga, european, modern, lucruri abandonate ulterior\". Potrivit lui Roman, au fost operate modificări în Statutul Forţei Democrate, pentru a o aduce \"la ceea ce a fost statutul PD\". În replică la anunţul lui Roman, preşedintele PD-L, Emil Boc, a declarat că încercarea acestuia de a reînregistra PD ca formaţiune politică nu are, legal, şanse de izbîndă. Boc a precizat că “prin formula prin care PD şi PLD s-au adresat instanţei de judecată, au conservat denumirea Partidului Democrat\" şi, în plus, această formaţiune „nu se radiază din registrul partidelor politice”: „Am ales acea formulă care să ne permită, pe de o parte, să avem continuitate la nivelul grupurilor parlamentare, şi, pe de altă parte, continuitate în ceea ce priveşte PD. Dacă am fi ales formula de comasare prin fuziune, cele două formaţiuni care s-au unit ar fi dispărut şi s-ar fi radiat din registrul partidelor politice”.