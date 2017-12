Fostul director al Confort Urban a recunoscut că a luat mită și a spălat bani!

21:12:16 / 09 Iunie 2017

Rusine autoritatilor

Confiscatii absolut tot ..lasati-l fara nimic...sa inceapa totul de la 0..si sa-l vedem atunci pe hotul de jimmy ce face. Asa a recunoscut fapta..ramane in libertate..nu face puscarie...ramane cu banii ce a furat..si sa tot faci ca el...rusine judecatoriei..dna. etc etc