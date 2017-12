Franţa nu îl primeşte pe Snowden

Premierul francez, Manuel Valls, a declarat ieri că nu doreşte să i se acorde azil în Franţa lui Edward Snowden, inculpat în SUA pentru dezvăluirile sale cu privire la Agenţia pentru Securitate Naţională (NSA). „Nu sunt favorabil unei astfel de decizii, însă, dacă se va pune problema, va fi cu siguranţă examinată”, a declarat Manuel Valls, estimând însă că acest lucru „nu este de actualitate”. Totuşi, în Franţa s-au intensificat apelurile pentru a-i acorda azil fostului consultant IT american.

Mai multe personalităţi franceze au semnat o petiţie lansată de revista „L'Express” în care se cere dreptul de azil pentru tânărul american, aflat în prezent în Rusia. „Franţa, ţara drepturilor omului şi libertăţii presei, are o obligaţie specială în privinţa lui Edward Snowden, deoarece Constituţia sa prevede ca orice persoană persecutată din cauza acţiunii sale în favoarea libertăţii să aibă drept de azil pe teritoriile Republicii”, se afirmă în manifestul ce va fi publicat astăzi, însoţit de o petiţie pe site-ul Change.org. Semnat deja de circa 50 de personalităţi, între care fostul premier Michel Rocard, sociologul Edgar Morin şi filosoful Luc Ferry, manifestul îi cere preşedintelui francez, François Hollande, premierului Manuel Valls şi ministrului Afacerilor Externe, Laurent Fabius, să-l primească pe Edward Snowden, fără întârziere, sub statutul de refugiat politic.

HACKERI ANIHILAŢI Scurgerile de date aparţinând instituţiilor americane nu mai sunt tolerate. După scandalul WikiLeaks şi dezvăluirile lui Edward Snowden, oficialii americani au lansat o adevărată ofensivă şi împotriva hackerilor. Departamentul american al Justiţiei a anunţat, ieri, că a fost anihilată o importantă reţea de piraterie pe internet, care a furat circa 27 de milioane de dolari unor firme şi consumatori prin virusarea unor calculatoare din zece ţări. „Gameover Zeus este reţeaua cea mai sofisticată pe care FBI şi aliaţii noştri au încercat vreodată să o anihileze”, a declarat Robert Anderson, un oficial de rang înalt din cadrul Poliţiei federale (FBI), într-o conferinţă de presă la Washington. Virusul Gameover Zeus, cunoscut şi sub prescurtările GOZeus sau P2Pzeus, care a apărut în septembrie 2011, are ca obiectiv principal furtul informaţiilor bancare şi altor date confidenţiale de pe calculatoarele infectate. La fel de agresiv era şi virusul Cryptolocker, care bloca unitatea virusată, iar utilizatorul trebuia să îi plătească hackerului o recompensă pentru a putea reintra în posesia programelor sau informaţiilor stocate pe hard.

Potrivit anchetatorilor din cadrul FBI, Gameover Zeus ar fi produs pierderi de peste 100 de milioane de dolari, după infectarea a 500.000 până la un milion de calculatoare în întreaga lume, dintre care un sfert se află în SUA. Administratorul reţelei, rusul Evgheni Mihailovici Bogaşev, de 30 de ani, a fost inculpat de către un mare juriu la Pittsburgh, în statul Pennsylvania, pentru piraterie informatică, fraudă financiară şi bancară şi spălare de bani, în total 14 capete de acuzare. Tot în acest caz, Bogaşev, identificat sub pseudonimele „slavik” sau „pollingsoon”, este acuzat că a orchestrat această vastă escrocherie informatică, potrivit unei plângeri depuse în statul Nebraska. „Bogaşev şi membrii reţelei sale au inventat şi comis un tip de infracţiuni ca în filme science-fiction”, a declarat Leslie Caldwell, adjuncta procurorului general. Tot Bogaşev este creditat a fi creat şi distribuit şi virusul Cryptolocker.

Potrivit Russia Today, Marea Britanie a atras atenţia internauţilor din Regatul Unit că au la dispoziţie numai două săptămâni pentru a-şi proteja calculatoarele în faţa a doi viruşi informatici puternici, GameOver Zeus şi Cryptolocker. Oficialii britanici estimează că sunt circa 15.500 de computere virusate în Marea Britanie, iar la nivel mondial - între 500.000 şi un milion, ceea ce i-ar putea costa câteva milioane de lire sterline pe internauţi prin furtul informaţiilor bancare şi altor date confidenţiale. Hackerii care au pus la punct virusul Cryptolocker ar fi afectat până acum peste 234.000 de calculatoare şi ar fi obţinut circa 27 de milioane de dolari, în mai puţin de două luni de la lansarea atacului. O anchetă la nivel internaţional a fost demarată de Departamentul american de Justiţie, FBI şi Europol.

RESETAŢI INTERNETUL! Opozanţii supravegherii în masă a internetului de către agenţia americană NSA sunt chemaţi la o campanie pentru eliberarea şi securizarea internetului, pe data de 5 iunie, promovată de cele mai mari website-uri din lume. Un masiv... trăznet electronic este plănuit să marcheze un an de la primele dezvăluiri făcute de Edward Snowden, fostul consultant american refugiat în prezent în Rusia. Circa 200 de website-uri s-au reunit în cadrul campaniei #ResetTheNet, cerându-le utilizatorilor de internet, dezvoltatorilor şi providerilor de conţinut să utilizeze software-ul rezistent la NSA, dar şi mijloacele de protejare globală a internetului împotriva oricărei supravegheri intruzive guvernamentale. Site-urile, care variază de la pagini individuale la giganţi ai internetului ca Reddit, Imgur sau Boing Boing, dar şi diferite grupuri de opinie, precum Amnesty International şi Greenpeace, vor afişa pe ecranul de pornire un mesaj de susţinere a campaniei, mâine, 5 iunie. Mesajul respectiv va conţine mai multe trucuri menite să asigure securitatea online şi, prin simpla adeziune la campania promovată de site-ul respectiv, utilizatorii vor putea încărca un pachet de protecţie a datelor online, care oferă gratuit instrumentele ce pot împiedica accesul la datele personale ale utilizatorilor de către... spionii internetului. În acelaşi timp, Fight for the Future, care a lansat acest proiect, solicită utilizatorilor de internet să se mobilizeze mâine pentru a stopa intruziunea în viaţa lor privată, prin trimiterea de mesaje prin reţelele de socializare, astfel încât milioane de utilizatori de internet din toată lumea să participe la acest Thunderclap. ”Nu cereţi dreptul la viaţă privată. Luaţi-l înapoi! Resetaţi internetul pentru a opri spionarea în masă. Criptaţi totul. Învăţaţi cum la http://thndr.it/1euOUIl”, acesta va fi mesajul postat simultan de mii de utilizatori ai reţelelor de socializare, astfel încât milioane de internauţi din toate colţurile lumii să poată participa la această acţiune şi să îşi poată cripta informaţiile personale, protejându-le de orice intruziune.