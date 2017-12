Fumigenele lui Culeţu

Zilele trecute, după cum am consemnat, Victor Manea a fost numit în funcţia de preşedinte interimar al organizaţiei municipale Constanţa a PNL. Chiar dacă s-a votat pentru o decizie provizorie, momentul cu pricina a fost unul încărcat de nenumărate pilde şi semnificaţii. Ca, de altfel, tot ceea ce se întîmplă, în ultima vreme, în acest partid. Desigur, fiecare a înţeles ce a vrut din toată această poveste cu scîntei. Spun cu scîntei pentru că decizia nu a fost sprijinită de consistenţa unanimităţii generate de presupusa unitate de monolit a liberalilor. În speranţa că nu greşesc decisiv, pot spune că s-au auzit numeroase vociferări pe această temă. Ce-i drept, nemulţumirile au fost rostite pe înfundate, cu bărbia înfiptă în piept şi cu privirea (pe sub sprîncene) la uşă. E clar că opoziţia din interior a fost pusă cu botul pe labe, fiind redusă la tăcere! Constat că, de pildă, domnul Chiriţă, “revoluţionarul” de la Hîrşova, şi-a pierdut definitiv vocea. El combate pe muteşte! După Congresul PNL, domnia sa a lansat un atac virulent împotriva “ruginiţilor” din partid, atrăgîndu-şi antipatia senatorului Puiu Haşotti. Episodul răzmeriţei a fost unul cît se poate de scurt. Practic, el s-a concentrat din start pe un schimb de replici opărite între Chiriţă şi conducerea organizaţiei judeţene Constanţa a PNL. Ceva în genul “Ba pe-a mamei dumneavoastră...” După ce Matei şi-a dat demisia din fruntea filialei municipale, am spus că vechea gardă a pierdut o poziţie deosebit de importantă în partid. Se pare că unii dintre mahării liberali au ţinut cont de comentariile mele, reuşind să se replieze grabnic. Ei au blocat la timp accesul spre putere al fostului prefect de Constanţa. În caz de victorie, Dănuţ Culeţu s-ar fi înfipt ca un cui în talpa echipei conduse de Gheorghe Dragomir. Deloc întîmplător, revenirea sa în PNL a fost întîmpinată cu o oarecare ostilitate de către o anumită aripă a partidului. Cu toate că, în opinia mea, domnia sa nu a reprezentat un pericol real pentru cei care susţin ca PNL Constanţa să continue în actuala formulă. Cel puţin, cred eu, pînă la încheierea alegerilor prezidenţiale… Nucleul lui Dragomir şi-a arătat muşchii. L-a trecut în penibil pe Culeţu şi l-a ridicat pe umeri pe Victor Manea. Trebuie să recunosc că susţinătorii lui Manea au jucat la cacealma, pentru că favoritul lor venea după o înfrîngere la alegerile locale, dar, în cele din urmă, acest element de palmares nu a contat. Nu presupusa criză de cadre, invocată de unii analişti, a făcut ca domnul Manea să fie scos din nou din joben, ci legăturile trainice pe care acesta le are cu actuala conducere judeţeană. Pe de altă parte, trebuie spus că fostul candidat la fotoliul de primar al Constanţei are anumite plusuri faţă de Dănuţ Culeţu. În primul rînd, ca un criteriu de bază al CV-ului său, se implică foarte mult în activităţile specifice muncii de partid. Reprimit cu anumite reţineri în PNL, domnul Culeţu a acţionat ca şi cum ar fi fost în continuare prefect, dovedind tuturor că se pricepe la indicaţii. Nu a pus osul la treabă în campania pentru alegerile europarlamentare, fiind convins că, în numele unei false dizidenţe, o să-i cadă la picioare para mălăiaţă. Nu a fost pregătit pentru un război extrem de dur. De altfel, în afara unei susţineri răzleţe, cu vorbe de clacă şi de duh, nu a beneficiat de logistica necesară. Nucleul lui Dragomir s-a strîns în propria sa carapace şi, la momentul potrivit, a dat lovitura decisivă. În ciuda opoziţiei unora, şi-a impus omul dorit. E un semn că George Dragomir are în continuare un cuvînt greu de spus în PNL Constanţa. Fumigenele lui Culeţu nu au avut niciun efect. În schimb, înfrîngerea suferită în faţa lui Manea s-ar putea să-i afecteze grav interesul faţă de politică…