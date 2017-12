Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski” din Constanţa a fost, sîmbătă, gazda unui important eveniment. Anul European al Dialogului Intercultural a fost marcat şi la Constanţa, peste 50 de personalităţi ale etniilor din Dobrogea fiind premiate. În semn de recunoştinţă pentru activitatea sportivă desfăşurată, 60 de reprezentanţi ai celor 11 minorităţi, care au scris sau încă mai scriu istorie în sportul constănţean (foşti campioni olimpici, mondiali, europeni sau balcanici, campioni naţionali sau antrenori de renume), au primit Trofeul “Dialog Sportiv Intercultural” şi diploma de onoare. Din păcate, şase premii au fost acordate post mortem, Iosif Bükkösi, Foti D. Foti, Faredin Ibraim, Reşat Ali, Maria Caragicu şi Emanoil Haşoti plecînd în lumea celor drepţi. “Gala Premiilor pentru Dialog Sportiv Intercultural” a oferit totodată şi o mică parte din tradiţiile etniilor prezente, sala fiind invadată de ritmurile tradiţionale ale fiecărei minorităţi în parte, pe acordurile cărora au putut fi admirate şi ansamblurile folclorice ale minorităţilor: Ansamblu “Elpis”, Ansamblul Tătăresc “Karadeniz”, Ansamblul “Galuboe More”, Ansamblul Rromilor din Castelul, Ansamblul Turcesc “Sidanlar” şi Ansamblul Aromânilor “Velia”. Premierea a fost efectuată de Răzvan Florea şi Dana Sofronie, alături de gimnastele de la CSS 1 Constanţa, dar şi de fostul mare fotbalist al României, Gheorghe Hagi, cel care s-a numărat printre cei premiaţi sîmbătă. “Menirea sportului este să arate că putem trăi împreună, în spirit de fair-play. Sîntem o comunitate frumoasă, cu oameni care au obţinut rezultate şi care au o pasiune pentru ceva. Întotdeauna, sportul a unit oameni prin spectacolul lui frumos şi ne-a învaţat încă de mici cum să trăim într-o comunitate. Sînt emoţionat pentru că este o zi deosebită. Am venit la Constanţa şi am primit acest premiu. Mă bucur mult că oraşul nostru are un potenţial uriaş. Întotdeauna a dat nume mari sportului românesc”, a spus Gheorghe Hagi. Printre invitaţi s-a numărat şi Cristian Ţopescu, care i-a oferit Elenei Frîncu un tablou cu întreaga echipă alături de care a cîştigat medalia de argint la Campionatul Mondial din 1973, de la Belgrad. “Este o surpriză extraordinar de mare pentru mine. Îi mulţumesc lui Cristian Ţopescu pentru ea, dar şi lui Traian Bucovală şi lui Hedwig Georgescu, care au ştiut să facă dintr-o junioară de 14 ani o senioară de succes”, a spus, emoţionată, directorul DSJ, Elena Frîncu. Cotidianul Telegraf a fost partener media al acestui eveniment.

Premiile pentru Dialog Sportiv Intercultural

MINORITATEA BULGARĂ

Gheorghe Dumitrescu - AJ Handbal

Costică Cîndea - profesor

Olga Didilescu - gimnastică, profesor CSS 1 Constanţa

MINORITATEA GERMANĂ

Adrian Pllotschi - rugby, LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa

Georgescu Hedwig - handbal, CSS 1 Constanţa

Elena Cristea - volei, profesor CSS 1 Constanţa

Eduard Kepert - rugby, CS Farul Constanţa

MINORITATEA MAGHIARĂ

Andrei Szemerjai - atletism, director LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa

Iuliana Enescu - volei, CS Farul Constanţa

Iosif Bükkösi - post mortem - fotbal, FC Farul Constanţa

MINORITATEA GREACĂ

Anton Hiropedi - fotbal, FC Elpis Constanţa

Ion Lucian Papatrandafiliu - fotbal, FC Elpis Constanţa

Eftimie Antoniadis - fotbal, FC Elpis Constanţa

Foti D. Foti - post mortem - fotbal, fost preşedinte CS Farul Constanţa

MINORITATEA RROMĂ

Ionuţ Gheorghe - box, CS Iacob Mira Constanţa şi CS Farul Constanţa

Oprea Bănică - fotbal, antrenor Callatis Mangalia

MINORITATEA RUŞI-LIPOVENI

Dumitru Pricop - kaiac-canoe, CS Farul Constanţa

Ionel Averian - kaiac-canoe

Alina Platon-Chirilă - kaiac-canoe, CS Farul Constanţa

Ştefan Aftenie - antrenor kaiac-canoe, CS Farul Constanţa

Maria Aftenie - antrenor kaiac-canoe, CS Farul Constanţa

Tecla Borcănea-Marinescu - kaiac-canoe, CS Farul Constanţa

MINORITATEA TURCĂ

Ilhan Mustafa - fotbal, director Palatul Copiilor Constanţa

Nuthan Ali - handbal, director executiv HCM Constanţa

Faredin Ibraim - post mortem - box

Reşat Ali - post mortem - box

Eden Hairi - handbal, antrenor HCM Constanţa

Filis Şerif - gimnastică ritmică, profesor CSS 1 Constanţa

Ender Memet - lupte, CS Farul Constanţa

Elvis Suliman - box, Callatis Mangalia

MINORITATEA EVREILOR

Gurmann Dali

MINORITATEA ARMEANĂ

Hacic Garabet - fotbal, fost preşedinte FC Farul Constanţa

Pilosian Antranig - fotbal, PCA şi SNC Constanţa

MINORITATEA TURCO-TĂTARĂ

Aidîn Ablez - lupte libere, preşedinte Sportul pentru Toţi

Adnan Curtseit - profesor educaţie fizică Grup Şcolar “Virgil Madgearu” Constanţa

Ismet Omer - profesor educaţie fizică Grup Şcolar Cobadin

Aihan Omer - handbal, antrenor HCM Constanţa, UCM Reşiţa, lot naţional

Feuzi Gelal - judo, LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa

Serhan Cadîr - volei, director executiv CVM Tomis Constanţa

Keamurat Cadîr - volei, CS Farul Constanţa

Ghiulniza Gelil Lică - volei, CS Farul Constanţa

Ismail Kenan - lupte libere, CS Hidrotehnica Constanţa

Ferodin Ablalim - box, antrenor CS Năvodari

Ecuan Azis - lupte greco-romane, CS Farul Constanţa

Ender Cadîr - lupte greco-romane, LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa

Nadire Ibadula - handbal, CSS 1 Constanţa

AROMÂNII DIN DOBROGEA

Eliza Samara - tenis de masă, LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa

Gheorghe Hagi - fotbal, FC Farul Constanţa

Simona Halep - tenis, CS Mamaia Idu Constanţa

Dumitru Muşi - handbal, director tehnic CS Tomis Constanţa

Traian Bucovală - handbal, director executiv CS Tomis Constanţa

Mircea Bedivan - handbal, CSS 1 Constanţa

Antonio Varsami - arte marţiale, CS “Marea Neagră” Constanţa

Stelian Haşoti - tenis de masă, antrenor LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa

Aurel Papari - rector Universitatea “Andrei Şaguna” Constanţa

Constantin Gache - fotbal, antrenor FC Farul Constanţa şi Delta Tulcea

Hristu Carastere - profesor educaţie fizică Şcoala Generală Nr. 9 Constanţa

Maria Caragicu - post mortem - gimnastică, CSS 1 Constanţa

Emanoil Haşoti - post mortem - FC Farul Constanţa

Cătălin Ganera - atletism, CSS 1 Constanţa