George Cosac: Împotriva Germaniei suntem favoriți

Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, că echipa României a plecat cu șansa a doua în meciul de Fed Cup cu Cehia, pierdut cu 2-3, dar va fi favorită împotriva Germaniei, în barajul pentru menținerea în Grupa Mondială, programat în perioada 16-17 aprilie, la Cluj-Napoca.

„Dacă facem o comparație, consider că Cehia are un plus de valoare față de adversara noastră de acum, Germania. Și statistica ne arată același lucru, Cehia a câștigat ultimele trei ediții ale Fed Cup. Așa că este mai puternică. Asta nu înseamnă că va fi ușor pentru noi. Dacă în fața Cehiei plecam cu a doua șansă, acum, împotriva Germaniei suntem favoriți”, a spus Cosac.

Oficialul a adăugat că în întâlnirea cu Germania va fi o presiune suplimentară, deoarece de acest rezultat depinde menținerea în Grupa Mondială. 'Sunt convins că va fi un meci echilibrat. Iar pentru noi și o presiune suplimentară pentru că e baraj și ne dorim extrem de mult să rămânem în Grupa Mondială. Germania vine cu cea mai bună echipă a ei din ce am înțeles, adică nu vor lipsi Kerber sau Petkovic. Dar eu am foarte mare încredere în fetele noastre', a afirmat președintele.

Zgura este o suprafață de joc care va avantaja echipa României, este de părere George Cosac. „Fetele împreună cu Alina (n.r. — căpitanul nejucător Alina Tecșor) au decis să jucăm acest meci cu Germania pe zgură. Consider și eu că zgura este mai avantajoasă pentru noi, mai ales că numărul 1 al adversarelor noastre, Kerber, a câștigat titlul său de Mare Șlem pe hard. Dar repet, decizia de a juca de această dată pe zgură (n.r. — cu Cehia s-a jucat pe hard) aparține fetelor și căpitanului”, a menționat George Cosac.

Meciul dintre echipele feminine de tenis ale României și Germaniei, din barajul pentru menținerea în Grupa Mondială a Fed Cup, se va juca în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, pe zgură, în zilele de 16 și 17 aprilie.