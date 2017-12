Gerard Depardieu, în vizită în Muntenegru

Actorul Gerard Depardieu, care nu s-a prezentat marţi în faţa justiţiei franceze, a declarat că este pregătit să meargă la tribunalul din Franţa, atunci când va decide instanţa. Vedeta se află zilele aceste la Podgorica, în Muntenegru, pentru a mulţumi personal autorităţilor pentru oferta de a-i oferi paşaport. „Nu am fugit nici de tribunal şi nici de justiţie. Călătoria în Muntenegru era deja planificată. Am anunţat tribunalul. Eu sunt pregătit să-i văd atunci când vor dori, cu condiţia să fiu acolo şi să mă pot apăra”, a afirmat actorul după ce i s-a reproşat că a ignorat convocarea justiţiei din Franţa, unde ar fi trebuit să fie judecat pentru că în luna noiembrie trecut a condus în stare de ebrietate scuterul pe străzile Parisului. În ceea ce priveşte procesul, Gerard Depardieu consideră că s-a rezolvat deja şi totul e în regulă. „Aşadar nu sunt un criminal, am căzut de pe scuter, am adormit, atât. Ştiţi... ca să ai puţin alcool în sânge, dacă mănânc o salată cu ceva mai mult oţet depăşesc deja limita”, a povestit amuzat actorul. Nu este însă clar dacă va accepta şi paşaportul muntenegrean, după ce are deja unul rusesc şi cetăţenie belgiană.

Gerard Depardieu a vizitat o parte din Muntenegru, în mod special oraşul Cetinje, capitala istorică a acestui mic stat, şi mausoleul Njegos, pe care l-a caracterizat drept „absolut extraordinar”. „Am văzut o ţară minunată, cu mult potenţial şi mai ales cu potenţial pentru filme, ceea ce trebuie apărat”, a afirmat acesta înaintea întâlnirii cu premierul Milo Djukanovic.