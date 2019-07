Gheorghe Hagi, nemulţumit de prestaţia jucătorilor săi

La conferința de presă desfăşurată vineri seară, la Ploieşti, după meciul Chindia Târgoviște - FC Viitorul Constanţa, scor 1-0 (Eric 54), în etapa a 2-a din Liga 1, managerul tehnic echipei constănţene, Gheorghe Hagi, s-a declarat nemulţumit de evoluţia elevilor săi: „Fericiţi pentru cele trei puncte, importante. E bine că e o victorie. Pentru mine, aşa cred eu, Dumnezeu a fost cu noi, ne-a dăruit cele trei puncte. Trebuie să ne schimbăm atitudinea. Mie îmi place să câştig. Acesta e obiectivul nostru, să ajungem în play-off. Nu mai pot să zic dacă ne vedem la anul în prima ligă o să fie bine. Trebuie să ne ducem acolo, sus. Dacă am rămas, am rămas să facem iar lucruri frumoase, dar aşa cum am jucat cu Dinamo, nu cum am jucat cu Chindia. Rar am făcut lucrurile cum trebuie. Fără minge, reacţie târzie. Boboc îmi cerea schimbare, dar nu l-am schimbat. I-am arătat că trebuie să joace, să sufere. Noi nu facem bine când nu alergăm. Eu am pretenţiile mele faţă de ei”.

Gică Hagi l-a criticat şi pe Eric, autorul golului victoriei: „Un gol al lui Eric, dar atât. Pentru mine a făcut doar golul, a arătat că are picior bun, dar pentru mine a arătat că nu a făcut un fotbal cum trebuie”.

Pentru Viitorul, producerea de jucători rămâne unul dintre obiectivele importante. „Sunt realist. Încerc să rămân cu picioarele pe pământ. Sunt formator. Lucrul acesta mă ţine pe loc pe mine să fac performanţă la nivelul cel mai mare. Când vinzi, te slăbeşti. Dacă rămâneam cu toţi jucătorii, eram cu diferenţă. Eu cred că vreo patru-cinci ani eram campion la rând. Tot timpul să fac, să fac, să produc, să produc”, a mai spus Gică Hagi.